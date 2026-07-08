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Импорт подержанных авто в Украину снизился: какие модели покупали чаще всего

импорт авто
Импорт подержанных автомобилей в Украине снизился

В первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей с пробегом заняли бензиновые модели — 58%. В первом полугодии 2025 года их доля составила 47%.

В то же время, доля электромобилей в этом сегменте снизилась с 22% до 11%. Дизельные авто также немного потеряли позиции — их доля сократилась с 22% до 20%.

Структура импорта подержанных легковушек по типу двигателя выглядела так:

  • бензиновые автомобили - 58%;
  • дизельные – 20%;
  • электромобили - 11%;
  • гибриды - 8%;
  • авто с ГБО – 3%.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в 2026 году перешли на украинские номера, составляет 9,7 года.

Самой популярной моделью среди ввозимых авто с пробегом стал VW Golf – 5 143 единицы. В первую десятку также вошли:

  • VW Tiguan - 4 549 авто;
  • Audi Q5 - 3 962 авто;
  • Nissan Rogue - 3 896 авто;
  • Skoda Octavia - 3 688 авто;
  • Renault Megane - 3 435 авто;
  • VW Passat - 2 477 авто;
  • Ford Escape - 2 446 авто;
  • Nissan Qashqai - 2 166 авто;
  • Audi A4 - 2 144 авто.

Напомним, в мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко
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