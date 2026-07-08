Импорт подержанных авто в Украину снизился: какие модели покупали чаще всего

В первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей с пробегом заняли бензиновые модели — 58%. В первом полугодии 2025 года их доля составила 47%.

В то же время, доля электромобилей в этом сегменте снизилась с 22% до 11%. Дизельные авто также немного потеряли позиции — их доля сократилась с 22% до 20%.

Структура импорта подержанных легковушек по типу двигателя выглядела так:

бензиновые автомобили - 58%;

дизельные – 20%;

электромобили - 11%;

гибриды - 8%;

авто с ГБО – 3%.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в 2026 году перешли на украинские номера, составляет 9,7 года.

Самой популярной моделью среди ввозимых авто с пробегом стал VW Golf – 5 143 единицы. В первую десятку также вошли:

VW Tiguan - 4 549 авто;

Audi Q5 - 3 962 авто;

Nissan Rogue - 3 896 авто;

Skoda Octavia - 3 688 авто;

Renault Megane - 3 435 авто;

VW Passat - 2 477 авто;

Ford Escape - 2 446 авто;

Nissan Qashqai - 2 166 авто;

Audi A4 - 2 144 авто.

Напомним, в мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.