Утвержден новый тариф "Укрэнерго": передача электроэнергии подорожает на четверть

Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, утвердила новый тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. С 1 августа 2026 года он составит 928,45 грн за МВт·ч без НДС, что на 25% больше действующего уровня.

Как пишет Delo.ua, решение принято на заседании регулятора.

Электроэнергия может подорожать

Отдельный тариф установлен для предприятий "зеленой" электрометаллургии – 563,26 грн за МВт·час.

Новые тарифы

Для большинства пользователей системы – 928,45 грн/МВт·ч (рост на 25%);

Для предприятий «зеленой» электрометаллургии – 563,26 грн/МВт·час.

Согласно документу, в структуру тарифа входит составляющая во исполнение специальных обязанностей государства по развитию производства электроэнергии из альтернативных источников.

Эта часть тарифа будет составлять 365,19 грн/МВт·час.

Средства должны быть направлены на обеспечение выполнения обязательств в сфере поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

В расчетах НКРЭКУ предусмотрела объем передачи электроэнергии на уровне 89,55 млн МВт·ч.

Новый тариф будет действовать для пользователей системы передачи данных с 1 августа 2026 года.

Почему пересмотрели тариф

Еще 7 июля НКРЭКУ одобрила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в таком же размере, однако его окончательное утверждение отложили из-за законодательной коллизии.

Проблема возникла из-за технической ошибки в законе о market coupling , которая фактически запрещала включать в тариф "Укрэнерго" расходы по выполнению специальных обязанностей (ПСО) раньше, чем это было запланировано. После того, как Верховная Рада исправила эту норму, а президент подписал соответствующий закон, регулятор получил возможность окончательно утвердить тариф.

Просмотр тарифа НКРЭКУ осуществила по обращению "Укрэнерго". В компании объяснили необходимость повышения несколькими причинами:

ростом курса валют, что увеличило издержки компании;

необходимостью выполнения специальных обязанностей по поддержке "зеленой" энергетики, где расчеты привязаны к евро;

сокращением объемов передачи электроэнергии;

увеличением затрат на закупку электроэнергии после либерализации ценовых ограничений на рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.