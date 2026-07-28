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НБУ отозвал лицензию у финансовой компании: причина

НБУ
НБУ отозвал лицензию у финансовой компании

Национальный банк Украины применил меру влияния к ООО "ФК "Онлайн Финанс", отозвав у него лицензию на деятельность финансовой компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Основанием для принятия такого решения стало невыполнение требований регулятора по приведению структуры собственности в соответствие с нормами прозрачности, определенными в Положении №30.

Еще 18 мая 2026 года Нацбанк признал структуру собственности ООО "ФК "Онлайн Финанс" непрозрачной. Поданные компанией документы и сведения не позволили установить:

  • лиц, имеющих существенное участие или оказывающих существенное влияние на управление и деятельность компании;
  • всех ключевых участников юридических лиц в цепи владения корпоративными правами;
  • настоящий характер взаимосвязей меж компанией и её бенефициарами.

НБУ дал учреждению время до 22 июня 2026 для устранения этих нарушений, однако финансовая компания в определенный срок решение регулятора не выполнила. В результате 27 июля 2026 года Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение об окончательном отзыве лицензии.

Напомним, НБУ отозвал лицензии у двух страховщиков - СК "Аско ДС" и СК "Победа". Решение о лишении их права на осуществление страховой деятельности приняли из-за систематических нарушений требований законодательства и ведения рисковых операций.

Кроме того, НБУ отозвал лицензию у финансовой компании "Просто лизинг", которая имела право оказывать услуги по финансовому лизингу за повторное невыполнение требований законодательства.

Также НБУ вынес оговорку финкомпании "КредиПлюс" из-за выявленных нарушений во время работы с санкционными списками.

Автор:
Максим Кольц