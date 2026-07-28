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Цены на топливо 28 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 28 июля 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|84,14 грн (-4 коп)
|А-95
|80,87 грн (-4 коп.)
|А-92
|77,62 (+2 коп.)
|ДТ
|88,88 грн (+70 коп.)
|Газ
|42,10 грн (+57 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|85,90
|82,90
|89,90
|42,90
|UPG
|81,90
|79,90
|86,90
|41,90
|WOG
|85,90
|83,50
|90,80
|42,90
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|86,90
|40,90
|SOCAR
|88,40
|85,40
|92,90
|41,76
|AMIC
|82,99
|80,02
|88,96
|41,03
|БРСМ-Нафта
|78,40
|86,90
|39,88
Напомним, с 23 по 24 июля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензина марки А-95 - на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. С начала недели дизельное топливо на заправках подорожало на 6,43 грн/л, а бензин – на 6,51 грн/л.