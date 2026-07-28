В Украине оформили 3,7 млн договоров автогражданки за полгода: какие страховщики стали лидерами

В первом полугодии 2026 года украинские водители оформили почти 3,7 млн договоров автогражданки, что на 6,98% больше, чем в прошлом. За этот же период страховые компании выплатили пострадавшим более 5,6 млрд грн — сумма возмещений выросла на 95% из-за новых страховых лимитов и повышения стоимости ремонтов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Моторное (транспортное ) страховое бюро Украины (МТСБУ) .

Страховые премии

Общая сумма начисленных страховых премий по договорам автогражданки составила 11,7 млрд грн, что на 12,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Средняя страховая премия за один договор автогражданки составила 3198,49 грн (в 2025 году этот показатель составлял 3046,89 грн, рост на 4,98%).

Лидеры рынка страхования

По количеству оформленных полисов автогражданки первые места заняли:

СК "ТАС";

СК "О ранто ";

СК " Княжа Виенна Иншуранс Груп ".

Рейтинг страховщиков-членов МТСБУ по количеству договоров ОСАГО/Инфографика: МТСБУ

По сумме собранных страховых премий пятерка лидеров сформировалась так:

СК "ТАС";

СК "О ранто ";

СК "К няжа Виенна Иншуранс Групп ";

СК "А рсенал С страхование ";

СК "ИНГО".

Рейтинг страховщиков-членов МТСБУ по сумме начисленных премий/Инфографика: МТСБУ

Выплаты и европротокол

За первые шесть месяцев 2026 года страховщики урегулировали 94 999 страховых требований и выплатили потерпевшим более 5,6 млрд. грн. Количество урегулированных случаев выросло на 31,25%, а общая сумма выплат увеличилась на 95%.

Как отметили в МЬСБУ, по росту использования европротокола ускорило процесс оформления ДТП без вызова полиции и уменьшило сроки выплат. Это способствует более оперативному урегулированию страховых случаев и повышает эффективность работы всей системы ОСАГО.

Напомним, в 2025 году страховые компании осуществили 4 563 выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на общую сумму более 278 млн грн.