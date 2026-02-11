Украинцы получили 278 млн грн страховых выплат в 2025 году

В 2025 году страховые компании осуществили 4 563 выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на общую сумму более 278 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Средняя выплата составила 60 977 грн, что на 25% больше, чем средняя компенсация за имущественный ущерб.

По статистике Нацполиции, в 2025 году в Украине произошло 25 934 ДТП, в которых пострадали 31 898 человек, а 3 249 погибли. В то же время автогражданка (ОСГПО) покрывает не только ремонт автомобиля, но и расходы на лечение пострадавших.

Максимальная страховая выплата на одного потерпевшего за вред здоровью или жизни может достигать 500 тыс. грн, а за одно ДТП – до 5 млн грн.

Эксперты отмечают, что часто водители недооценивают важность автогражданки. Стоимость полиса значительно меньше возможных затрат на лечение и восстановление авто в случае ДТП. Страховая защита гарантирует возмещение ущерба как за поврежденное авто, так и за вред здоровью, независимо от того, было ли застраховано транспортное средство другого участника ДТП.

Отметим, что в прошлом году потерпевшие в дорожных происшествиях получили от МТСБУ более 1,2 миллиарда гривен. Это вдвое больше, чем годом ранее.