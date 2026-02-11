Запланована подія 2

Українці отримали 278 млн грн страхових виплат в 2025-му році

жтп, страховка, потерпілі
Страхові компанії відшкодували понад 278 млн грн постраждалим / Depositphotos

У 2025 році страхові компанії здійснили 4 563 виплати за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, на загальну суму понад 278 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Середня виплата становила 60 977 грн, що на 25% більше, ніж середня компенсація за майновий збиток.

За статистикою Нацполіції, у 2025 році в Україні сталося 25 934 ДТП, у яких постраждали 31 898 людей, а 3 249 загинули. Водночас автоцивілка (ОСЦПВ) покриває не лише ремонт автомобіля, а й витрати на лікування потерпілих.

Максимальна страхова виплата на одного потерпілого за шкоду здоров’ю або життю може сягати 500 тис. грн, а за одну ДТП – до 5 млн грн.

Експерти наголошують, що часто водії недооцінюють важливість автоцивілки. Вартість поліса значно менша за можливі витрати на лікування та відновлення авто у разі ДТП. Страховий захист гарантує відшкодування збитків як за пошкоджене авто, так і за шкоду здоров’ю, незалежно від того, чи був застрахований транспортний засіб іншого учасника ДТП.

Зауважимо, що торік потерпілі в дорожніх пригодах отримали від МТСБУ понад 1,2 мільярда гривень. Це вдвічі більше, ніж роком раніше. 

Автор:
Тетяна Гойденко