Виплати за автоцивілкою стали вдвічі швидшими: строк врегулювання збитків скоротився з 60 до 29 днів

Середній строк врегулювання збитків за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні (ОСЦПВ) в межах прямого врегулювання за січень–вересень 2025 року становив 29 днів, що майже вдвічі швидше, ніж за стандартною процедурою.

Про це повідомив начальник інформаційного центру Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Сергій Зуб в коментарі для Delo.ua.

Як працює пряме врегулювання збитків

З 2026 року пряме врегулювання стало обов’язковим для всіх договорів ОСЦПВ в Україні. Відтепер потерпілі після ДТП отримують виплату безпосередньо від своєї страхової компанії, а не від страховика винуватця.

Для прискорення роботи системи прямого врегулювання збитків було змінено підхід до взаєморозрахунків між страховиками, зокрема шляхом впровадження класифікації випадків за розміром виплат:

І клас — до 100 тис. грн;

ІІ клас — понад 100 тис. грн.

За даними МТСБУ, наразі частка вимог у межах прямого врегулювання перевищує 21% від загальної кількості заяв щодо шкоди майну, а середній розмір виплати становить 44 тис. грн. Кількість звернень до "своєї" страхової компанії зросла з 618 у січні до 4 260 у вересні 2025 року, а загальна кількість врегулювань за січень-вересень 2025 року становить 17 404 випадків.

Як пояснюють страховики, тепер система дозволяє прискорити процес: після повідомлення про ДТП страховик організовує огляд авто, оцінку збитків та відшкодування через ремонт на СТО-партнерах або грошову виплату до 250 тис. грн.

Директор департаменту врегулювання збитків СК "Арсенал Страхування" Андрій Коваль пояснює, що раніше рівень сервісу страховика для клієнта майже не грав ролі, однак тепер автоцивілка працює в обидва боки: якщо ти винуватець ДТП — твоя страхова компенсує збитки потерпілому, якщо потерпілий — звертаєшся до своєї страхової.

Експерти зазначають, що обов’язкове пряме врегулювання ОСЦПВ стало системною зміною для ринку: воно прискорило виплати, зробило механізм прогнозованим і зручною альтернативою класичній моделі, коли потерпілий звертався до страховика винуватця ДТП.

Нагадаємо, що пряме врегулювання ОСЦПВ в Україні вперше з’явилося ще у 2016 році, але спочатку діяло добровільно і охоплювало лише обмежене коло страхових компаній. Механізм дозволяв потерпілому після ДТП отримувати виплату від власної страхової, а не від страховика винуватця, що скорочувало бюрократію та робило процес відшкодування збитків більш прозорим. До 2025 року частка врегульованих через систему випадків залишалася невеликою, проте досвід цього періоду став базою для запровадження обов’язкового прямого врегулювання з 2026 року.