Пряме врегулювання автоцивілки: що змінилося та які переваги для водіїв

З 2026 року пряме врегулювання стало стандартом для всіх договорів ОСЦПВ в Україні. Відтепер у більшості випадків після ДТП потерпілі звертаються за виплатою до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця.

2025 рік був перехідним для ринку автоцивілки — тоді одночасно діяли як нові, так і "старі" поліси без опції прямого врегулювання. З початку 2026 року цей перехід завершено, і нова модель врегулювання стала обов’язковою для всіх учасників ринку.

Як працює обов’язкова модель прямого врегулювання ОСЦПВ, що змінюється для водіїв після ДТП та як нову систему оцінюють страховики — розбиралось Delo.ua.

Пряме врегулювання, і до чого тут МТСБУ

Роль адміністратора системи прямого врегулювання збитків в ОСЦПВ виконує Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ). Бюро виконує також роль розрахункового центру та забезпечує стабільне функціонування системи і гарантує фінансові взаєморозрахунки.

Пряме врегулювання в Україні не є нововведенням, однак до недавнього часу воно працювало у добровільному режимі й охоплювало лише частину ринку.

"Система прямого врегулювання в Україні існувала і раніше — з 2016 року в межах Угоди про пряме врегулювання. Вона мала добровільний характер, і станом на кінець 2024 року до неї було залучено 11 страхових компаній", — розповідає начальник інформаційного центру МТСБУ Сергій Зуб.

З 2025 року система прямого врегулювання стала обов’язковою для всіх страховиків, і до неї приєдналося МТСБУ. Відтоді потерпілі у ДТП водії отримали можливість звертатися до свого страховика навіть у випадках, коли винуватець ДТП не мав чинної автоцивілки, та отримати виплату від свого страховика.

Для прискорення роботи системи було змінено підхід до взаєморозрахунків між страховими компаніями, зокрема шляхом класифікації збитків за розміром виплати.

"Для оперативних взаєморозрахунків усі збитки в системі було поділено за двома класами: І клас — до 100 тис. грн, ІІ клас — понад 100 тис. грн. У результаті середній строк врегулювання в межах прямого врегулювання за січень-вересень 2025 року становив 29 днів, що майже вдвічі швидше, ніж за стандартною процедурою", — каже Сергій Зуб.

За його словами, наразі частка вимог, отриманих у межах прямого врегулювання, перевищує 21% від загальної кількості заяв щодо шкоди майну, а середній розмір виплати становить 44 тис. грн. Кількість звернень потерпілих до "свого" страховика зросла з 618 у січні до 4 260 у вересні 2025 року. Загалом за січень-вересень 2025 року було врегульовано 17 404 випадки.

Класична модель ОСЦПВ vs пряме врегулювання

Відтепер потерпілий звертається за виплатою безпосередньо до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця ДТП, як це було раніше.

"В Україні пряме врегулювання фактично стало обов’язковим для всіх з 1 січня 2025 року. Починаючи з 2026 року всі поліси автоцивілки вже міститимуть опцію прямого врегулювання. Відтепер потерпілий у більшості випадків отримує можливість швидко і зручно врегулювати страховий випадок у "своїй" компанії, не звертаючись до стороннього страховика", — розповідає Сергій Зуб.

Скористатися прямим врегулюванням можна лише у випадку заподіяння майнової шкоди — пошкодження транспортного засобу. У разі якщо ДТП призвело до шкоди життю чи здоров’ю, або сталося за участі більше ніж двох транспортних засобів, застосовується класична процедура.

Раніше поліс автоцивілки часто купували переважно "для галочки", орієнтуючись лише на мінімальну ціну, а не на рівень сервісу, нагадує директор департаменту врегулювання збитків СК "Арсенал Страхування" Андрій Коваль. За його словами, рівень сервісу, який надавала страхова, для більшості клієнтів не грав жодної ролі — адже у випадку ДТП цим сервісом користувався не власник поліса.

"Проблеми виникали переважно у потерпілих. Це була фактично лотерея — яка страхова у винуватця пригоди? Якщо це страхова, що надає високий рівень сервісу, тоді ти отримував швидку та справедливу виплату. Якщо ж траплялася страхова з низьким рівнем сервісу — виплату можна було чекати місяцями", — пояснює співрозмовник Delo.ua.

"Автоцивілка працює тепер в обидва боки. Якщо ти винуватець ДТП — твоя страхова компенсує збитки потерпілому замість тебе. А якщо ти став потерпілим — ти можеш звернутися саме до своєї страхової ", — зазначає Андрій Коваль.

Алгоритм дій водія та швидкість врегулювання

Базовий алгоритм дій водія після ДТП у системі прямого врегулювання починається з повідомлення страхової компанії. Найпростіше і найбезпечніше рішення — одразу зателефонувати на гарячу лінію страховика та отримати первинну консультацію щодо подальших дій.

"Перший контакт зі страховиком після ДТП — це не формальна вимога, а ключова точка, яка часто визначає, чи буде врегулювання швидким і безконфліктним, або ж затягнеться через технічні помилки на старті. На практиці саме перші 15–20 хвилин після ДТП визначають, чи стане врегулювання рутинною процедурою, чи перетвориться на складний і тривалий процес", — пояснює директор з врегулювання НАСК ОРАНТА Вадим Шевченко.

Звернення має бути лише до одного страховика — або до власної страхової компанії, або до страховика винуватця ДТП. Саме та компанія, яка першою прийняла заяву, здійснює врегулювання страхового випадку. Паралельне звернення до кількох страховиків законом не передбачене і може ускладнити процес.

Важливим етапом є подача документів та організація огляду автомобіля. Після реєстрації страхового випадку потерпілий подає заяву та стандартний пакет документів: матеріали щодо обставин ДТП, документи на транспортний засіб, а також підтвердження права власності або користування, а потім передає авто для огляду страховій компанії

Далі страховик організовує оцінку збитків і разом з клієнтом визначає формат відшкодування — ремонт на СТО або грошову виплату. Всі подальші кроки страхова бере на себе, супроводжуючи клієнта до завершення врегулювання.

Щодо швидкості врегулювання — на практиці пряме врегулювання дозволяє скоротити строки виплат або ремонту. Процес у середньому проходить в 1,5–2 рази швидше, ніж за класичною моделлю.

"Вищі показники швидкості у прямому врегулюванні – це не "покращена статистика", а результат того, що система працює з чітко окресленим колом подій, де можливе стандартизоване і прогнозоване рішення", — додає Вадим Шевченко.

Страховики активно використовують цифрові інструменти: онлайн-реєстрацію подій, дистанційний збір документів, фото- та відеофіксацію, що дозволяє прискорити оцінку збитків і ухвалення рішення.

Вибір СТО та грошові виплати

В системі прямого врегулювання пріоритетом є відновлення автомобіля, а не виплата коштів як така, зазначає заступник директора департаменту врегулювання збитків СК ІНГО Володимир Сенченко. Страхові компанії організовують ремонт на партнерських СТО, з якими мають договірні відносини, забезпечуючи контроль строків і якості робіт. При цьому клієнт залишається учасником процесу.

Відповідно до вимог законодавства потерпілому надається можливість обрати станцію технічного обслуговування з переліку СТО, розташованих у межах 150 кілометрів від місця проживання або місця перебування транспортного засобу.

Водночас, страхова компанія зобов’язана запропонувати щонайменше три станції технічного обслуговування в межах встановленої законом доступності. Зазвичай це партнерські СТО страховика, з якими вже налагоджені процеси погодження вартості ремонту, дефектування та контролю виконання робіт. Також потерпілий може запропонувати власну СТО, за умови, що вартість ремонту є ринковою, а всі пошкодження напряму пов’язані з ДТП.

Втім, за словами Володимира Сенченка, закон не виключає і грошову виплату. Вона застосовується у випадках фізичного знищення транспортного засобу або за домовленістю сторін. Якщо клієнт обирає виплату "на руки", страхова компанія здійснює розрахунок у межах установленого законом ліміту відповідальності, який становить до 250 тис. грн.

У разі грошової виплати страхове відшкодування розраховується без урахування податку на додану вартість. Після отримання коштів власник автомобіля самостійно організовує відновлення транспортного засобу.

Типові помилки водіїв та як їх уникнути

Найпоширеніші проблеми після ДТП виникають не через сам механізм прямого врегулювання, а через дії водіїв у перші хвилини після події, адже вони розраховують на автоматичне пряме врегулювання, не перевіривши, чи може воно бути застосоване в конкретній ситуації, зазначає Володимир Сенченко.

"Наприклад, пряме врегулювання не працює у ДТП зі спецтехнікою — трактором, трамваєм або іншим транспортом, який не зареєстрований у державному реєстрі. Аналогічна ситуація з автопоїздами: якщо в аварії брав участь тягач із причепом, з точки зору закону це вже більше ніж два транспортні засоби, і механізм прямого врегулювання в такому випадку не застосовується", — розповідає співрозмовник Delo.ua.

Ще одна типова помилка — некоректне використання європротоколу. Не кожне ДТП підпадає під його умови, проте водії інколи оформлюють його автоматично, що згодом ускладнює врегулювання.

"Його можна використовувати лише тоді, коли в пригоді беруть участь два автомобілі і немає шкоди життю або здоров’ю. Якщо ж є травмовані або ситуація виходить за ці межі, необхідно викликати поліцію", — каже Володимир Сенченко.

Важливо також зробити якомога більше фотографій і відео з місця ДТП, адже страхова компанія має бути впевнена, що конкретні пошкодження авто виникли саме в результаті цього ДТП, додає Андрій Коваль.

Попри чітко визначені межі застосування та низку винятків, експерти сходяться на думці, що обов’язкове пряме врегулювання ОСЦПВ стало системною зміною для ринку: воно зменшило залежність потерпілих від страховика винуватця, прискорило строки врегулювання та змістило фокус автоцивілки з формального поліса на реальний сервіс, зробивши механізм компенсації збитків більш прогнозованим і зрозумілим для водіїв.