Прямое урегулирование автогражданки: что изменилось и какие преимущества для водителей

С 2026 года прямое урегулирование стало стандартом для всех договоров ОСАГО в Украине. Теперь в большинстве случаев после ДТП потерпевшие обращаются за выплатой в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника.

2025 год был переходным для рынка автогражданки — тогда одновременно действовали как новые, так и "старые" полисы без опции прямого урегулирования. С начала 2026 года этот переход завершен, и новая модель урегулирования стала обязательной для всех участников рынка.

Как работает обязательная модель прямого урегулирования ОСАГО, которая меняется для водителей после ДТП и как новую систему оценивают страховщики — разбиралось Delo.ua.

Прямое урегулирование, и при чем здесь МТСБУ

Роль администратора системы прямого урегулирования убытков в ОСАГО выполняет Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Бюро выполняет роль расчетного центра и обеспечивает стабильное функционирование системы и гарантирует финансовые взаиморасчеты.

Прямое урегулирование в Украине не нововведение, однако до недавнего времени оно работало в добровольном режиме и охватывало только часть рынка.

"Система прямого урегулирования в Украине существовала и раньше — с 2016 года в рамках Соглашения о прямом урегулировании. Она носила добровольный характер, и по состоянию в конце 2024 года в нее было привлечено 11 страховых компаний", — рассказывает начальник информационного центра МТСБУ Сергей Зуб.

С 2025 года система прямого урегулирования стала обязательной для всех страховщиков и к ней присоединилось МТСБУ. С тех пор потерпевшие в ДТП водители получили возможность обращаться к своему страховщику даже в случаях, когда у виновника ДТП не было действующей автогражданки, и получить выплату от своего страховщика.

Для ускорения работы системы был изменен подход к взаиморасчетам между страховыми компаниями, в частности, путем классификации убытков по размеру выплаты.

"Для оперативных взаиморасчетов все убытки в системе были разделены по двум классам: І класс — до 100 тыс. грн, ІІ класс — более 100 тыс. грн. В результате средний срок урегулирования в пределах прямого урегулирования за январь-сентябрь 2025 года составлял 29 дней, практически в два раза быстрее, чем за стандартной процедурой", — рассказывает Сергей Зуб.

По его словам, в настоящее время доля требований, полученных в рамках прямого урегулирования, превышает 21% от общего количества заявлений о вреде имущества, а средний размер выплаты составляет 44 тыс. грн. Количество обращений потерпевших к "своему" страховщику возросло с 618 в январе до 4 260 в сентябре 2025 года. Всего за январь-сентябрь 2025 было урегулировано 17 404 случаев.

Классическая модель ОСАГО vs прямое урегулирование

Отныне потерпевший обращается за выплатой непосредственно в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП, как это было раньше.

"В Украине прямое урегулирование фактически стало обязательным для всех с 1 января 2025 года. Начиная с 2026 года все полисы автогражданки уже будут содержать опцию прямого урегулирования. Отныне потерпевший в большинстве случаев получает возможность быстро и удобно урегулировать страховой случай в "своей" компании, не обращаясь к постороннему страховщику", — рассказывает Сергей Зуб.

Воспользоваться прямым урегулированием можно только в случае причинения имущественного ущерба — повреждения транспортного средства. В случае если ДТП привело к вреду жизни или здоровью или произошло с участием более двух транспортных средств, применяется классическая процедура.

Ранее полис автогражданки часто покупали преимущественно "для галочки", ориентируясь лишь на минимальную цену, а не на уровень сервиса, напоминает директор департамента урегулирования убытков СК "Арсенал Страхование" Андрей Коваль. По его словам, уровень предоставляемого страховой сервиса для большинства клиентов не играл никакой роли — ведь в случае ДТП этим сервисом пользовался не владелец полиса.

"Проблемы возникали преимущественно у пострадавших. Это была фактически лотерея — какая страховая у виновника происшествия? Если это страховая, предоставляющая высокий уровень сервиса, тогда ты получал скорую и справедливую выплату. Если же случалась страховая с низким уровнем сервиса — выплату можно было ожидать месяцами", — объясняет собеседник Delo.ua.

"Автогражданка работает теперь в обе стороны. Если ты виновник ДТП — твоя страховая компенсирует ущерб потерпевшему вместо тебя. А если ты стал пострадавшим — ты можешь обратиться именно к своей страховой", — отмечает Андрей Коваль.

Алгоритм действий водителя и скорость урегулирования

Базовый алгоритм действий водителя после ДТП в системе прямого урегулирования начинается с сообщения страховой компании. Самое простое и безопасное решение — сразу позвонить на горячую линию страховщика и получить первичную консультацию по дальнейшим действиям.

"Первый контакт со страховщиком после ДТП — это не формальное требование, а ключевая точка, которая часто определяет, будет ли урегулирование быстрым и бесконфликтным, или же затянется из-за технических ошибок на старте. На практике именно первые 15–20 минут после ДТП определяют, станет ли урегулирование рутинной процедурой, или превратится тяжелый и долгий процесс", — объясняет директор по урегулированию НАСК ОРАНТА Вадим Шевченко.

Обращение должно быть только к одному страховщику — или собственной страховой компании, или страховщику виновника ДТП. Именно та компания, которая первой приняла заявление, осуществляет урегулирование страхового случая. Параллельное обращение к нескольким страховщикам законом не предусмотрено и может усложнить процесс.

Важным этапом является подача документов и организация осмотра автомобиля. После регистрации страхового случая потерпевший подает заявление и стандартный пакет документов: материалы обстоятельств ДТП, документы на транспортное средство, а также подтверждение права собственности или пользования, а затем передает авто для осмотра страховой компании.

Далее страховщик проводит оценку убытков и вместе с клиентом определяет формат возмещения — ремонт на СТО или денежную выплату. Все последующие шаги страховая берет на себя, сопровождая клиента до завершения урегулирования.

Относительно скорости урегулирования — на практике прямое урегулирование позволяет сократить сроки выплат или ремонта. Процесс в среднем происходит в 1,5–2 раза быстрее, чем по классической модели.

"Высшие показатели скорости в прямом урегулировании — это не "улучшенная статистика", а результат того, что система работает с четко очерченным кругом событий, где возможно стандартизированное и прогнозируемое решение", — добавляет Вадим Шевченко.

Страховщики активно используют цифровые инструменты: онлайн-регистрацию событий, дистанционный сбор документов, фото- и видеофиксацию, что позволяет ускорить оценку ущерба и принятие решения.

Выбор СТО и денежные выплаты

В системе прямого урегулирования приоритетом является восстановление автомобиля, а не выплата средств сама по себе, отмечает заместитель директора департамента урегулирования убытков СК ИНГО Владимир Сенченко. Страховые компании организуют ремонт на партнерских СТО, с которыми имеют договорные отношения, обеспечивая контроль сроков и качества работ. При этом клиент остается участником процесса.

В соответствии с требованиями законодательства, потерпевшему предоставляется возможность выбрать станцию технического обслуживания из перечня СТО, расположенных в пределах 150 километров от места жительства или места нахождения транспортного средства.

В то же время страховая компания обязана предложить не менее трех станций технического обслуживания в пределах установленной законом доступности. Обычно это партнерские СТО страховщика, с которыми уже налажены процессы согласования стоимости ремонта, дефектирования и контроля выполнения работ. Также пострадавший может предложить собственную СТО при условии, что стоимость ремонта является рыночной, а все повреждения напрямую связаны с ДТП.

Впрочем, по словам Владимира Сенченко, закон не исключает и денежную выплату. Она применяется в случаях физического уничтожения транспортного средства или по договоренности сторон. Если клиент выбирает выплату "на руки", страховая компания производит расчет в пределах установленного законом лимита ответственности, который составляет до 250 тыс. грн.

При денежной выплате страховое возмещение рассчитывается без учета налога на добавленную стоимость. После получения средств владелец автомобиля самостоятельно организует восстановление транспортного средства.

Типичные ошибки водителей и как их избежать

Самые распространенные проблемы после ДТП возникают не из-за самого механизма прямого урегулирования, а из-за действий водителей в первые минуты после происшествия, ведь они рассчитывают на автоматическое прямое урегулирование, не проверив, может ли оно применяться в конкретной ситуации, отмечает Владимир Сенченко.

"Например, прямое урегулирование не работает в ДТП со спецтехникой — трактором, трамваем или другим транспортом, который не зарегистрирован в государственном реестре. Аналогичная ситуация с автопоездами: если в аварии участвовал тягач с прицепом, с точки зрения закона это уже более двух транспортных средств, и механизм прямого урегулирования в таком случае не используется", — собеседник Delo.ua.

Еще одна типичная ошибка — некорректное использование европротокола. Не каждое ДТП подпадает под его условия, однако водители иногда оформляют его автоматически, что впоследствии усложняет урегулирование.

"Его можно использовать только тогда, когда в ДТП берут участие два автомобиля и нет вреда жизни или здоровью. Если же есть травмированные или ситуация выходит за эти пределы, необходимо вызвать полицию", — говорит Владимир Сенченко.

Важно также сделать как можно больше фотографий и видео с места ДТП, ведь страховая компания должна быть уверена, что конкретные повреждения авто возникли именно в результате ДТП, добавляет Андрей Коваль.

Несмотря на четко определенные пределы применения и ряд исключений, эксперты сходятся во мнении, что обязательное прямое урегулирование ОСАГО стало системным изменением для рынка: оно уменьшило зависимость потерпевших от страховщика виновника, ускорило сроки урегулирования и сместило фокус автогражданки с формального полиса на реальный сервис, создав механизм компенсации убытков более прогнозированным и понятным для водителей.