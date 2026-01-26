Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Выплаты по автогражданке стали в два раза быстрее: срок урегулирования убытков сократился с 60 до 29 дней

Водитель получает выплату по системе прямого урегулирования Автогражданки (ОСГПО).
Скорость выплат выросла: средний срок урегулирования ущерба теперь составляет всего 29 дней. Фото: Freepik

Средний срок урегулирования убытков по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в рамках прямого урегулирования за январь–сентябрь 2025 года составил 29 дней. Это почти в два раза быстрее, чем по стандартной процедуре.

Об этом сообщил начальник информационного центра Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Сергей Зуб в комментарии для Delo.ua.

Как работает прямое урегулирование убытков

С 2026 года прямое урегулирование стало обязательным для всех договоров ОСАГО в Украине. Теперь потерпевшие в ДТП получают выплату напрямую от своей страховой компании, а не от страховщика виновника.

Для ускорения работы системы прямого урегулирования убытков был изменен подход к взаиморасчетам между страховщиками. В частности, внедрена классификация страховых случаев по размеру выплат:

  • І класс — до 100 тыс. грн;
  • ІІ класс — более 100 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в настоящее время доля требований в рамках прямого урегулирования превышает 21% от общего количества заявлений по ущербу имуществу, а средний размер выплаты составляет 44 тыс. грн. Количество обращений в "свою" страховую компанию выросло с 618 в январе до 4 260 в сентябре 2025 года, а общее количество урегулирований за январь–сентябрь 2025 года составило 17 404 случая.

Как объясняют страховщики, теперь система позволяет ускорить процесс: после сообщения о ДТП страховщик организует осмотр авто, оценку ущерба и возмещение путем ремонта на СТО-партнерах или денежной выплаты до 250 тыс. грн.

Директор департамента урегулирования убытков СК "Арсенал Страхование" Андрей Коваль объясняет: если раньше уровень сервиса страховщика почти не играл роли для клиента, то теперь автогражданка работает в обе стороны. Если вы виновник ДТП — ваша страховая компенсирует ущерб потерпевшему, если потерпевший — вы обращаетесь в свою компанию.

Эксперты отмечают, что обязательное прямое урегулирование ОСАГО стало системным изменением для рынка: оно ускорило выплаты, сделало механизм прогнозируемым и стало удобной альтернативой классической модели, когда потерпевший обращался к страховщику виновника ДТП.

Напомним, что прямое урегулирование ОСАГО в Украине впервые появилось еще в 2016 году, но сначала действовало добровольно и охватывало лишь ограниченный круг страховых компаний. Механизм позволял потерпевшему после ДТП получать выплату от собственной страховой компании, а не от страховщика виновника, что сокращало бюрократию и делало процесс возмещения ущерба более прозрачным. До 2025 года доля урегулированных в рамках системы случаев оставалась небольшой, однако опыт этого периода стал базой для введения обязательного прямого урегулирования с 2026 года.

Автор:
Ульяна Маслова