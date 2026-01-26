Выплаты по автогражданке стали в два раза быстрее: срок урегулирования убытков сократился с 60 до 29 дней

Средний срок урегулирования убытков по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в рамках прямого урегулирования за январь–сентябрь 2025 года составил 29 дней. Это почти в два раза быстрее, чем по стандартной процедуре.

Об этом сообщил начальник информационного центра Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Сергей Зуб в комментарии для Delo.ua.

Как работает прямое урегулирование убытков

С 2026 года прямое урегулирование стало обязательным для всех договоров ОСАГО в Украине. Теперь потерпевшие в ДТП получают выплату напрямую от своей страховой компании, а не от страховщика виновника.

Для ускорения работы системы прямого урегулирования убытков был изменен подход к взаиморасчетам между страховщиками. В частности, внедрена классификация страховых случаев по размеру выплат:

І класс — до 100 тыс. грн;

ІІ класс — более 100 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в настоящее время доля требований в рамках прямого урегулирования превышает 21% от общего количества заявлений по ущербу имуществу, а средний размер выплаты составляет 44 тыс. грн. Количество обращений в "свою" страховую компанию выросло с 618 в январе до 4 260 в сентябре 2025 года, а общее количество урегулирований за январь–сентябрь 2025 года составило 17 404 случая.

Как объясняют страховщики, теперь система позволяет ускорить процесс: после сообщения о ДТП страховщик организует осмотр авто, оценку ущерба и возмещение путем ремонта на СТО-партнерах или денежной выплаты до 250 тыс. грн.

Директор департамента урегулирования убытков СК "Арсенал Страхование" Андрей Коваль объясняет: если раньше уровень сервиса страховщика почти не играл роли для клиента, то теперь автогражданка работает в обе стороны. Если вы виновник ДТП — ваша страховая компенсирует ущерб потерпевшему, если потерпевший — вы обращаетесь в свою компанию.

Эксперты отмечают, что обязательное прямое урегулирование ОСАГО стало системным изменением для рынка: оно ускорило выплаты, сделало механизм прогнозируемым и стало удобной альтернативой классической модели, когда потерпевший обращался к страховщику виновника ДТП.

Напомним, что прямое урегулирование ОСАГО в Украине впервые появилось еще в 2016 году, но сначала действовало добровольно и охватывало лишь ограниченный круг страховых компаний. Механизм позволял потерпевшему после ДТП получать выплату от собственной страховой компании, а не от страховщика виновника, что сокращало бюрократию и делало процесс возмещения ущерба более прозрачным. До 2025 года доля урегулированных в рамках системы случаев оставалась небольшой, однако опыт этого периода стал базой для введения обязательного прямого урегулирования с 2026 года.