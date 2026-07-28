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Контроль за местными тарифами на воду: НКРЭКУ утвердила проект порядка проверок

вода в кране
НКРЭКУ будет проверять местные тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект Порядка проведения контрольных проверок правильности установления местными властями тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Механизм проведения проверок

Проектом предусмотрено проведение плановых и внеплановых проверок без выезда в органы местного самоуправления. Анализ будет производиться на основании предоставленных документов, расчетов, объяснений и других материалов, использованных при установлении тарифов.

В ходе проверок НКРЭКУ будет оценивать соблюдение процедуры принятия решений, соответствие расчетов требованиям законодательства, обоснованность заложенных расходов и полноту документации.

Распределение полномочий

Законом № 4777- IX от 10 февраля 2026 года определено, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены установления тарифов на воду относится к полномочиям органов местного самоуправления, а проведение контрольных проверок - к полномочиям НКРЭКУ.

Регулятор приглашает органы местного самоуправления, предприятия, профильные ассоциации, экспертов и общественные организации в открытое обсуждение проекта. Все полученные замечания и предложения будут разработаны при подготовке окончательной редакции документа.

Напомним, с 1 августа во Львове вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее решение 24 июля принял исполнительный комитет городского совета. Общая стоимость услуг будет составлять 56,38 грн. за кубометр с НДС.

Автор:
Татьяна Ковальчук