Львов повышает плату за воду: что известно о новом тарифе

С 1 августа во Львове вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее решение 24 июля принял исполнительный комитет городского совета. Общая стоимость услуг будет составлять 56,38 грн за кубометр с НДС.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании в пятницу, 24 июля.

Вода во Львове подорожает

Общая стоимость услуг для населения будет составлять 56,38 грн за кубометр по НДС .

После просмотра тарифов львовяне будут платить:

водоснабжение – 36,04 грн/м³;

водоотвод – 20,34 грн/м³.

Предыдущий тариф на водоснабжение во Львове оставался неизменным с начала 2022 года и составил 25,88 грн. за кубометр, что было одним из самых низких показателей среди крупных городов Украины.

В ЛГКП "Львовводоканал" объяснили, что необходимость пересмотра тарифов связана с ростом стоимости электроэнергии, материалов, горючего, повышением затрат на оплату труда и налогов. В то же время на предприятии отмечают, что новый тариф покрывает только текущие затраты на обеспечение работы систем водоснабжения и водоотвода без финансирования модернизации сетей или реализации инвестиционных проектов.

По словам директора ЛГКП "Львовводоканал" Дмитрия Ваньковича, у Львова самая длинная среди крупных городов Украины система транспортировки воды, которая требует значительных затрат на электроэнергию и постоянное техническое обслуживание.

"Тариф в размере 56,38 грн покроет только расходы на электроэнергию, заработную плату, топливо и реагенты. Инвестиционной составляющей в нем нет", – отметил он.

Что известно о повышении тарифа на воду?

В начале июля ЛКП "Львовводоканал" подало во Львовский городской совет расчеты нового тарифа на водоснабжение и водоотвод. Тогда на предприятии объясняли, что экономически обоснованный тариф, полностью покрывающий расходы на электроэнергию, топливо, реагенты, оплату труда, ремонты и модернизацию сетей, должен составлять около 100 грн за кубометр.

Теперь тариф на водоснабжение и водоотвод во Львове составляет 25,88 грн за кубометр и остается неизменным с начала 2022 года. Это один из самых низких показателей среди крупных городов Украины. По стоимости услуг для населения Львов уступает только Виннице, где тариф составляет 25,62 грн. за кубометр.

В 2026 году территориальные общины получили право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение и водоотвод. В то же время, даже в случае повышения до 56,38 грн за кубометр львовский тариф будет оставаться ниже, чем во многих других городах Украины, где стоимость этих услуг уже колеблется в пределах от 56 до 139 грн за кубометр.

В Украине пересчитают тарифы на воду

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут принимать на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

С 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жители Бородянки на Киевщине с 1 июля будут платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн за кубометр