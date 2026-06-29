В Украине пересчитают тарифы на воду: сколько будут платить украинцы

Украинские водоканалы массово заявляют о намерениях повысить тарифы для потребителей уже этим летом. В некоторых городах стоимость одного кубометра воды может возрасти более чем вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает УНИАН.

По его словам, уже 15-20 городов объявили о повышении, это: Одесса, Запорожье, Кременчуг, Полтава, Винница, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Бердичев.

"Все эти города либо повысили тарифы, либо объявили о повышении, например, в 20-х числах июля", – отмечает эксперт.

Он добавляет, что повышение иногда будут достаточно существенными.

"Речь идет о повышении на 100-150, даже на 213%, как это происходило в Виннице", – подчеркивает Попенко.

Почему растут тарифы

Эксперт напомнил, что ранее повышение тарифов блокировалось на политическом уровне, но в этом году Верховная Рада приняла решение о том, что решения об изменении тарифов могут приниматься на местном уровне. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), только смотрит на правильность расчетов, а решение по изменению тарифов принимается на уровне местных властей.

Первопричина удорожания состоит в том, что в Украине продолжают расти все ключевые составляющие тарифа на водоснабжение. Речь идет прежде всего о расходах на электроэнергию, топливе, оплате труда персонала, проведении ремонтов и других операционных расходах.

Насколько украинцы будут платить больше

В разных украинских городах тарифы выросли по-разному. Одним из лидеров роста стала Винница.

"Было 25,62 грн – стало 81,01 грн. То есть рост на 55 гривен", – говорит Попенко.

Эксперт подсчитал, как возрастут расходы домохозяйств по новым расценкам. Для квартиры, где среднее потребление составляет 5 кубометров воды на человека в месяц и проживает двое взрослых и ребенок, рост будет составлять:

Полтава – 640 грн;

Кременчуг – 635 грн;

Винница – 692 грн;

Запорожье – 513 грн;

Тернополь – 774 грн;

Ужгород – 682 грн;

Хмельницкий – 605 грн;

Днепр – 694 грн;

Кривой Рог – 490 грн;

Луцк – 566 грн;

Одесса – 729 грн.

Если перечислить дополнительные расходы за год, то суммы будут выглядеть так:

Полтава – 7682 грн в год;

Кременчуг – 7 614 грн;

Винница – 8 309 грн;

Запорожье – 6 150 грн;

Тернополь – 9285 грн;

Ужгород – 8 187 грн;

Хмельницкий – 7 254 грн;

Днепр – 8 322 грн;

Кривой Рог – 5 880 грн;

Луцк – 6 786 грн;

Одесса – 8 751 грн.

Другими словами, каждое домохозяйство будет дополнительно платить за услуги водоканала от 6 до 9 тысяч гривен в год.

При этом Попенко отмечает, что речь идет не об улучшении качества или расширении перечня услуг – качество воды, текущей кранами, будет оставаться неудовлетворительным даже при новых тарифах.

Отметим, с 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жителям Бородянки на Киевщине с 1 июля придется платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.

А для жителей Ужгорода вода подорожала с 42,86 грн. до 76,03 грн. за кубометр.