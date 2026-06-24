В Ужгороде подняли тарифы на воду для населения вдвое

24 июня мэрия Ужгорода установила новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для предприятий и населения города.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета, сообщает zaxid.net.

По словам городского головы Богдана Андреева, из-за того, что в Ужгороде с 2022 года не менялись тарифы на воду, КП «Водоканал г. Ужгорода» понес существенные убытки, а чтобы покрыть все расходы в бюджете 2026 года следует предусмотреть 97 млн грн.

Новые тарифы

Местные власти согласились с новыми тарифами, предложенными коммунальным предприятием для потребителей-субъектов хозяйствования и населения.

Для предприятий общий тариф на водоснабжение и водоотвод уменьшили с 44,57 грн до 44,33 грн (за кубометр, без НДС).

Для население вода подорожала с 42,86 грн до 76,03 грн (за кубометр, без НДС).

Отметим, с 1 июня 2026 г. в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ начался этап повышения тарифов на воду. Это стало возможным благодаря тому, что НКРЭКУ больше не контролирует стоимость воды в крупных городах, передав эти полномочия местным властям.

В Павлограде вода подорожала до 113 грн., в Дрогобыче – до 87,3 грн., в Запорожье – до 69,3 грн., в Черновцах – до 63,5 грн., а жителям Бородянки на Киевщине с 1 июля придется платить за кубометр воды в общей сложности 139,3 грн.

Также депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн.