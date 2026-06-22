В Украине могут повысить тарифы на воду из-за многомиллиардной задолженности государства перед общинами

Ассоциация городов Украины просит президента решить проблему с многомиллиардной задолженностью государства перед общинами за сдерживание тарифов на водоснабжение. Если вопрос не будет решен, тарифы на воду поднимутся.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте АГУ.

Там призывают президента инициировать погашение задолженности по разнице в тарифах за счет средств государственного бюджета Украины предприятиям водоснабжения и водоотвода для невыполнения роста тарифов для населения.

"Отсутствие компенсации государством ущерба из-за роста цен на электроэнергию, другие составляющие тарифов препятствует предприятиям водоснабжения выполнять планы устойчивости и вынуждает органы местного самоуправления рассматривать решение о повышении тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что тарифы на воду не изменялись более четырех лет, несмотря на постоянный рост стоимости составляющих тарифов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, оборудования, запасных частей и заработной платы). При этом предприятия критической инфраструктуры, в том числе водоснабжение и водоотвод вынуждены своими силами отстраивать поврежденные сети и обеспечить энергетическую самодостаточность в условиях нестабильной работы энергосистемы.

Такая ситуация привела к росту задолженности в разнице между фактическими и экономически обоснованными тарифами на водоснабжение и водоотвод. По ориентировочным подсчетам, сейчас она составляет 7 млрд грн.

В ассоциации также напоминают, что вступивший в силу 11 марта Закон об усовершенствовании функционирования энергетических рынков и усилении энергостойкости № 4777-IX передает полномочия по установлению тарифов на воду органам местного самоуправления, однако не решает вопрос компенсации разницы в тарифах.

Если общины не получат компенсацию разницы в тарифах госбюджета, они вынуждены будут поднимать тарифы на воду, подчеркивают в АГУ.

Напомним, депутаты Луцкого городского совета приняли решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Теперь местные потребители будут платить за услуги 67,42 грн за кубометр вместо прежних 28,42 грн. Рост стоимости обусловлен значительной убыточностью предыдущего тарифа, уже длительное время не покрывавшего фактических расходов местного водоканала.