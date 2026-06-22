В Україні можуть підвищити тарифи на воду через багатомільярдну заборгованість держави перед громадами

Асоціація міст України просить президента вирішити проблему з багатомільярдною заборгованістю держави перед громадами за стримування тарифів на водопостачання. Якщо питання не буде вирішено, тарифи на воду зростуть.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті АМУ.

Там закликають президента ініціювати погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок коштів державного бюджету України підприємствам водопостачання та водовідведення для унеможливлення зростання тарифів для населення.

"Відсутність компенсації державою збитків через зростання цін на електроенергію, інші складові тарифів перешкоджає підприємствам водопостачання виконувати плани стійкості та змушує органи місцевого самоврядування розглядати рішення про підняття тарифів для населення на послуги водопостачання та водовідведення", - йдеться у повідомленні.

У зверненні зазначається, що тарифи на воду не змінювалися більше чотирьох років, незважаючи на постійне зростання вартості складових тарифів (електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, реагентів, обладнання, запасних частин та заробітної плати). При цьому підприємства критичної інфраструктури, у тому числі водопостачання та водовідведення, змушені своїми силами відбудовувати пошкоджені мережі та забезпечити енергетичну самодостатність в умовах нестабільної роботи енергосистеми.

Така ситуація призвела до зростання заборгованості в різниці між фактичними та економічно обґрунтованими тарифами на водопостачання та водовідведення. За орієнтовними підрахунками, наразі вона складає 7 млрд грн.

В асоціації також нагадують, що Закон про удосконалення функціонування енергетичних ринків та посилення енергостійкості № 4777-IX, який набув чинності 11 березня, передає повноваження зі встановлення тарифів на воду органам місцевого самоврядування, однак не вирішує питання компенсації різниці в тарифах.

Якщо громади не отримають компенсацію різниці у тарифах з держбюджету, вони змушені будуть піднімати тарифи на воду, підкреслюють в АМУ.

Нагадаємо, депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер місцеві споживачі платитимуть за послуги 67,42 грн за кубометр замість колишніх 28,42 грн. Зростання вартості зумовлене значною збитковістю попереднього тарифу, який уже тривалий час не покривав фактичних витрат місцевого водоканалу.