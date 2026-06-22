Samsung больше не самая дорогая компания Южной Кореи: лидером стал главный конкурент

Компания SK Hynix обошла Samsung Electronics по рыночной капитализации и стала самой дорогой листинговой компанией Южной Кореи. Это ознаменовало кардинальные изменения для производителя чипов, который еще два десятилетия назад чуть не обанкротился из-за огромных долгов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

В ходе торгов акции SK Hynix выросли на 5,7%, что подняло рыночную стоимость компании до 2082,5 трлн вон (около 1,35 трлн долларов). В то же время капитализация Samsung Electronics составила 2081,3 трлн вон. Несмотря на то, что в Samsung призывают считать стоимость вместе с привилегированными акциями, что увеличило ее до 2252 трлн вон, рынок зафиксировал символическое изменение лидера — Samsung удерживала первую позицию в рейтинге с 2000 года.

Стремительный взлет SK Hynix связан с глобальным бумом в области искусственного интеллекта. Компания вовремя сделала ставку на разработку микросхем памяти высокой пропускной способности (HBM), которые критически важны для ИИ-систем и поставляются таким гигантам, как Nvidia и Google. Только за текущий год акции SK Hynix взлетели более чем на 340%, что позволило компании опередить по стоимости не только Samsung, но и американскую Micron.

Факторы рыночного роста и финансовые показатели SK Hynix

Этот успех стал отражением масштабных изменений полупроводниковой индустрии и результатом долгосрочной стратегии компании. Основные этапы трансформации и факторы лидерства SK Hynix:

Избегание банкротства: в 2002 году предприятие находилось на грани продаж компании Micron из-за огромных задолженностей, после чего почти на десять лет перешло под контроль кредиторов, а его акции обесценились до минимума.

Инвестиционный риск: пока полупроводниковая отрасль переживала очередной кризис перепроизводства, руководство SK Hynix продолжало вливать средства в развитие технологии HBM (вертикально расположенных микросхем с высокой скоростью и низким энергопотреблением).

Финансовое восстановление: после тяжелого 2023 года с операционным убытком в 7,73 трлн вон, компания зафиксировала историческую операционную прибыль в 23,5 трлн вон в 2024 году благодаря контрактам с Microsoft, Google и Meta.

Завоевание рынка: на 2025 год SK Hynix заняла 61% мирового рынка микросхем HBM, опередив Micron (21%) и Samsung Electronics (17%).

Глава конгломерата SK Group Че Тий Вон отметил, что разработка HBM полностью изменила правила игры в индустрии. Если раньше чипы памяти разных брендов были взаимозаменяемыми, то теперь без технологий SK Hynix современные ИИ-модели типа ChatGPT просто не смогут корректно функционировать. В настоящее время компания рассматривает возможность листинга на американской бирже Nasdaq для привлечения дополнительного глобального капитала.

Напомним, Samsung строит завод во Вьетнаме за 1,5 млрд долларов, чтобы спасти мир от дефицита чипов. Южнокорейская корпорация инвестирует эти средства в строительство своего первого завода по испытанию полупроводников в этой стране, стремясь диверсифицировать производство и усилить свои позиции на рынке микросхем.