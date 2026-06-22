Samsung більше не найдорожча компанія Південної Кореї: лідером став головний конкурент

Компанія SK Hynix обійшла Samsung Electronics за ринковою капіталізацією і стала найдорожчою лістинговою компанією Південної Кореї. Це ознаменувало кардинальні зміни для виробника чипів, який ще два десятиліття тому ледь не збанкрутував через величезні борги.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Під час торгів акції SK Hynix зросли на 5,7%, що підняло ринкову вартість компанії до 2082,5 трлн вон (близько 1,35 трлн доларів). Водночас капіталізація Samsung Electronics становила 2081,3 трлн вон. Попри те, що в Samsung закликають рахувати вартість разом із привілейованими акціями, що збільшило б її до 2252 трлн вон, ринок зафіксував символічну зміну лідера — Samsung утримувала першу позицію у рейтингу з 2000 року.

Стрімкий зліт SK Hynix пов'язаний із глобальним бумом у сфері штучного інтелекту. Компанія вчасно зробила ставку на розробку мікросхем пам'яті високої пропускної здатності (HBM), які є критично важливими для ШІ-систем і постачаються таким гігантам, як Nvidia та Google. Тільки за поточний рік акції SK Hynix злетіли на понад 340%, що дозволило компанії випередити за вартістю не лише Samsung, а й американську Micron.

Чинники ринкового зростання та фінансові показники SK Hynix

Цей успіх став відображенням масштабних змін у напівпровідниковій індустрії та результатом довгострокової стратегії компанії. Основні етапи трансформації та фактори лідерства SK Hynix:

Уникнення банкрутства: у 2002 році підприємство перебувало на межі продажу компанії Micron через величезні заборгованості, після чого майже на десять років перейшло під контроль кредиторів, а його акції знецінилися до мінімуму.

Інвестиційний ризик: поки напівпровідникова галузь переживала чергову кризу перевиробництва, керівництво SK Hynix продовжувало вливати кошти у розвиток технології HBM (вертикально розташованих мікросхем із високою швидкістю та низьким енергоспоживанням).

Фінансове відновлення: після важкого 2023 року з операційним збитком у 7,73 трлн вон, компанія зафіксувала історичний операційний прибуток у 23,5 трлн вон у 2024 році завдяки контрактам із Microsoft, Google та Meta.

Завоювання ринку: станом на 2025 рік SK Hynix зайняла 61% світового ринку мікросхем HBM, випередивши Micron (21%) та Samsung Electronics (17%).

Голова конгломерату SK Group Че Тій Вон зазначив, що розробка HBM повністю змінила правила гри в індустрії. Якщо раніше чипи пам'яті різних брендів були взаємозамінними, то тепер без технологій SK Hynix сучасні ШІ-моделі на кшталт ChatGPT просто не зможуть коректно функціонувати. Наразі компанія також розглядає можливість лістингу на американській біржі Nasdaq для залучення додаткового глобального капіталу.

Нагадаємо, Samsung будує завод у В'єтнамі за 1,5 млрд доларів, щоб врятувати світ від дефіциту чипів. Південнокорейська корпорація інвестує ці кошти у будівництво свого першого заводу з випробування напівпровідників у цій країні, прагнучи диверсифікувати виробництво та посилити власні позиції на ринку мікросхем.