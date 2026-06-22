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Курс валют на 22 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время стоимость евро не изменилась.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.06.2026 (понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,90 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,46 грн (-0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,07 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,90/45,00
|Евро
|51,77/52,00
|Злотый
|12,10/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,45/45,05
|50,80/51,80
|Ощадбанк
|44,70/ 45,20
|51,25/52,10
|11,60/12,45
|ПУМБ
|44,70/45,30
|51,60/52,20
|Укргазбанк
|44,70/ 45,20
|51,25/52,10
|11,60/12,45
|Райффайзен
|44,65/ 45,12
|51,00/51,85
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.