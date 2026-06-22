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Цена нефти на 22 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Мировые цены на нефть снизились / Depositphotos

По состоянию на 22 июня 2026 года цена на нефть Brent резко снизилась после утреннего скачка, вызванного обострением напряженности вокруг Ирана на фоне противоречивых сигналов по поводу ситуации в Ормузском проливе и заявлений президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 22 июня

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $79,38 -1,48%
WTI $76.73 – 1.84%
Urals $64,54 + 0.59%

Нефть марки Brent подешевела на 1,19 доллара, или 1,48%, – до 79,38 доллара за баррель. Перед этим, на старте торгов, котировки взлетали до 82,30 доллара на фоне напряженности вокруг Ирана: рынок отреагировал на неудачное начало переговоров, заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военных действий и уведомлении Тегерана о повторном закрытии Ормузского пролива.

В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 76,73 доллара за баррель - на 13 центов выше цены закрытия предыдущей сессии накануне завершения действия контракта в понедельник.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились после появления признаков возможного дипломатического прорыва между США и Ираном. Рынок положительно отреагировал на первый раунд переговоров в Швейцарии и заявления Тегерана о достижениях договоренностей, способных ослабить санкционное давление на иранский нефтяной сектор. Это подпитало ожидание возвращения на мировой рынок около 1,5 млн баррелей иранской нефти в сутки и улучшения глобального предложения.

Дополнительное давление на котировки оказали сообщение о возобновлении экспорта через Ормузский пролив и намерения стран Персидского залива, в частности ОАЭ, Кувейта и Ирака, увеличить объемы поставок нефти своим клиентам. В то же время, аналитики предостерегают, что риски нового обострения конфликта в регионе остаются высокими.

Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.

Автор:
Ольга Опенько