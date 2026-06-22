Цена нефти на 22 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 22 июня 2026 года цена на нефть Brent резко снизилась после утреннего скачка, вызванного обострением напряженности вокруг Ирана на фоне противоречивых сигналов по поводу ситуации в Ормузском проливе и заявлений президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 22 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $79,38 -1,48% WTI $76.73 – 1.84% Urals $64,54 + 0.59%

Нефть марки Brent подешевела на 1,19 доллара, или 1,48%, – до 79,38 доллара за баррель. Перед этим, на старте торгов, котировки взлетали до 82,30 доллара на фоне напряженности вокруг Ирана: рынок отреагировал на неудачное начало переговоров, заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военных действий и уведомлении Тегерана о повторном закрытии Ормузского пролива.

В то же время фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 76,73 доллара за баррель - на 13 центов выше цены закрытия предыдущей сессии накануне завершения действия контракта в понедельник.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть снизились после появления признаков возможного дипломатического прорыва между США и Ираном. Рынок положительно отреагировал на первый раунд переговоров в Швейцарии и заявления Тегерана о достижениях договоренностей, способных ослабить санкционное давление на иранский нефтяной сектор. Это подпитало ожидание возвращения на мировой рынок около 1,5 млн баррелей иранской нефти в сутки и улучшения глобального предложения.

Дополнительное давление на котировки оказали сообщение о возобновлении экспорта через Ормузский пролив и намерения стран Персидского залива, в частности ОАЭ, Кувейта и Ирака, увеличить объемы поставок нефти своим клиентам. В то же время, аналитики предостерегают, что риски нового обострения конфликта в регионе остаются высокими.

Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.