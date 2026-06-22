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В центре Киева почти на месяц частично перекроют важную магистраль
С 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Что ждет водителей с 22 июня
Ограничения связаны с работами по обустройству дорожного ограждения на разделительной полосе. Их будут выполнять специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления ежедневно с 8:00 до 20:00.
Работы будут продолжаться на участке от станции метро "Печерская" до Печерского путепровода. В этот период для движения транспорта будут частично перекрывать крайние левые полосы в обоих направлениях.
В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заблаговременно планировать маршруты с учетом введенных ограничений.
Напомним, с 18 по 21 июня в Святошинском районе Киева частично ограничивали движение Гостомельским шоссе в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.