В центре Киева почти на месяц частично перекроют важную магистраль

С 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Что ждет водителей с 22 июня

Ограничения связаны с работами по обустройству дорожного ограждения на разделительной полосе. Их будут выполнять специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления ежедневно с 8:00 до 20:00.

Работы будут продолжаться на участке от станции метро "Печерская" до Печерского путепровода. В этот период для движения транспорта будут частично перекрывать крайние левые полосы в обоих направлениях.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заблаговременно планировать маршруты с учетом введенных ограничений.

Напомним, с 18 по 21 июня в Святошинском районе Киева частично ограничивали движение Гостомельским шоссе в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.