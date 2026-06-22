До 300 новых рабочих мест: производитель энергетиков и минеральной воды откроет предприятие на Львовщине

Группа компаний "Новые Продукты", производитель напитков под брендами Shake, Revo, Non Stop и "Природный Источник", планирует построить на Львовщине завод по производству минеральной воды и безалкогольных напитков. Новое предприятие в Золочевском районе создаст до 300 рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Во Львовской области реализуют многомиллионный проект

В окрестностях села Сасов Золочевского района Львовской области планируют начать строительство первой очереди завода по производству минеральной воды и безалкогольных напитков. Проект реализует компания "Новые продукты Запад", входящая в группу "Новые продукты Украина".

Предприятие арендует два земельных участка площадью 11,95 га и 0,85 га, где предусмотрено строительство производственных мощностей и обустройство скважин для добычи минеральной воды.

Согласно проекту, строительство завода разделят на три очереди. На первом этапе планируется ввести в эксплуатацию часть производственных помещений с тремя линиями разлива, административный корпус, парковку и очистные сооружения. Общая площадь первой очереди составит около 15 тыс. м2.

После завершения всех этапов общая площадь предприятия достигнет примерно 61 тыс. м2, а суточная мощность - до 1450 м3 безалкогольных напитков и 900 м3 минеральной воды.

Также проектом предусмотрено строительство дороги на завод и обустройство четырех скважин глубиной до 60 метров. Часть воды будут использовать для производства, остальные - для хозяйственных нужд. На предприятии планируется создать до 300 рабочих мест.

О компании

Группа компаний "Новые продукты" является одним из крупнейших украинских производителей напитков. В ее портфель входят бренды Shake, Revo, Non Stop, King's Bridge, Apps, Mojo, "Природный Источник", Pit Bull, "Жашковское" и EatMe.

По данным отраслевых аналитиков, годовой оборот компании в 2024 году составил около 6,6 млрд. грн. Доля "Новых продуктов" в сегменте слабоалкогольных напитков, по оценкам Pro-Consulting, достигла 66%.

Совладельцами группы являются бизнесмены Виктор Гордеев и Геннадий Невесенко. Основные производственные мощности компании сосредоточены в городе Жашков Черкасской области.

Идея строительства нового завода во Львовской области обсуждается с 2021 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 15–20 млн долларов, однако его реализация была отложена, в частности, из-за начала полномасштабной войны.

В 2023 году компания "Новые продукты Запад" оформила аренду двух земельных участков в селе Сасов под будущее строительство. Весной 2026 года был обнародован отчет по оценке влияния на окружающую среду. Теперь предприятие имеет градостроительные условия и проектную документацию и может переходить к этапу получения разрешительных документов на строительство.

Напомним, Кабмин включил "Агроинновационный хаб" в Черкасской области в официальный Реестр индустриальных парков. Реализация проекта позволит привлечь 412 млн грн инвестиций и обеспечит около 1000 рабочих мест.