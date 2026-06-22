До 300 нових робочих місць: виробник енергетиків та мінеральної води відкриє підприємство на Львівщині

Група компаній “Нові Продукти”, виробник напоїв під брендами Shake, Revo, Non Stop та “Природне Джерело”, планує збудувати на Львівщині завод із виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв. Нове підприємство у Золочівському районі створить до 300 робочих місць.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

На Львівщині реалізують багатомільйонний проєкт

На околиці села Сасів Золочівського району Львівської області планують розпочати будівництво першої черги заводу з виробництва мінеральної води та безалкогольних напоїв. Проєкт реалізує компанія "Нові продукти Захід", що входить до групи "Нові продукти Україна".

Підприємство орендує дві земельні ділянки площею 11,95 га та 0,85 га, де передбачено зведення виробничих потужностей і облаштування свердловин для видобутку мінеральної води.

Згідно з проєктом, будівництво заводу поділять на три черги. На першому етапі планують ввести в експлуатацію частину виробничих приміщень із трьома лініями розливу, адміністративний корпус, паркувальну зону та очисні споруди. Загальна площа першої черги становитиме близько 15 тис. м².

Після завершення всіх етапів загальна площа підприємства сягне приблизно 61 тис. м², а добова потужність - до 1450 м³ безалкогольних напоїв і 900 м³ мінеральної води.

Також проєктом передбачено будівництво дороги до заводу та облаштування чотирьох свердловин глибиною до 60 метрів. Частину води використовуватимуть для виробництва, решту - для господарських потреб. На підприємстві планують створити до 300 робочих місць.

Про компанію

Група компаній "Нові Продукти" є одним із найбільших українських виробників напоїв. До її портфеля входять бренди Shake, Revo, Non Stop, King's Bridge, Apps, Mojo, "Природне Джерело", Pit Bull, "Жашківське" та EatMe.

За даними галузевих аналітиків, річний оборот компанії у 2024 році становив близько 6,6 млрд грн. Частка "Нових продуктів" у сегменті слабоалкогольних напоїв, за оцінками Pro-Consulting, досягла 66%.

Співвласниками групи є бізнесмени Віктор Гордєєв та Геннадій Невесенко. Основні виробничі потужності компанії зосереджені в місті Жашків на Черкащині.

Ідея будівництва нового заводу на Львівщині обговорюється з 2021 року. Тоді вартість проєкту оцінювали у 15–20 млн доларів, однак його реалізація була відкладена, зокрема через початок повномасштабної війни.

У 2023 році компанія "Нові продукти Захід" оформила оренду двох земельних ділянок у селі Сасів під майбутнє будівництво. Навесні 2026 року було оприлюднено звіт з оцінки впливу на довкілля. Наразі підприємство має містобудівні умови та проєктну документацію і може переходити до етапу отримання дозвільних документів на будівництво.

Нагадаємо, Кабмін включив "Агроінноваційний хаб" на Черкащині до офіційного Реєстру індустріальних парків. Реалізація проєкту дозволить залучити 412 млн грн інвестицій та забезпечить близько 1000 робочих місць.