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Великобритания разрабатывает дешевые дальнобойные ракеты для Украины без американских компонентов

Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер / Офис президента

Великобритания разрабатывает низкостоящее дальнобойное оружие для Украины, которое не будет зависеть от американских компонентов и данных. Три британских системы уже готовятся к испытаниям.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Bloomberg ссылаясь на анонимных представителей оборонного ведомства.

Отмечается, что проект получил название Brakestop и был запущен в конце 2024 специально для поддержки Украины. Три британских компании — MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace — в ближайшие месяцы будут тестировать свои системы в Великобритании и Украине. Цель – поставить оружие на передовую в течение года.

В отличие от авиационных Storm Shadow, новые системы будут наземного базирования с дальностью более 500 км и боевой частью не менее 225 кг. Они будут уступать Storm Shadow в точности и разрушительной силе, зато будут стоить примерно вдвое дешевле — около 400 000 гривен за единицу без учета боевой части, тогда как Storm Shadow стоит около $1 млн. Каждая из трех компаний готова производить не менее 40 единиц в месяц уже через 3-4.

Ключевое требование британского правительства — полная операционная независимость: новые ракеты не будут содержать американские компоненты и не будут нуждаться в американских данных.

Bloomberg пишет, что Великобритания, как и другие европейские государства, обеспокоена чрезмерной зависимостью от США.

Напомним, Великобритания официально объявила о выделении нового масштабного пакета военной помощи для Украины на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов.

Автор:
Светлана Манько