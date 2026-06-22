Велика Британія розробляє дешеві далекобійні ракети для України без американських компонентів

Велика Британія розробляє низьковартісну далекобійну зброю для України, яка не залежатиме від американських компонентів і даних. Три британські системи вже готуються до випробувань.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімних представників оборонного відомства.

Зазначається, що проєкт отримав назву Brakestop і був запущений наприкінці 2024 року спеціально для підтримки України. Три британські компанії — MBDA, MGI Engineering і Rotron Aerospace — протягом найближчих місяців тестуватимуть свої системи у Великій Британії та Україні. Мета — поставити зброю на передову протягом року.

На відміну від авіаційних Storm Shadow, нові системи будуть наземного базування з дальністю понад 500 км і бойовою частиною щонайменше 225 кг. Вони поступатимуться Storm Shadow у точності та руйнівній силі, зате коштуватимуть приблизно вдвічі дешевше — близько 400 000 гривень за одиницю без урахування бойової частини, тоді як Storm Shadow коштує близько $1 млн. Кожна з трьох компаній готова виробляти щонайменше 40 одиниць на місяць вже через 3-4 місяці після отримання замовлення.

Ключова вимога британського уряду — повна операційна незалежність: нові ракети не міститимуть американських компонентів і не потребуватимуть американських даних.

Bloomberg пише, що Велика Британія, як і інші європейські держави, занепокоєний надмірною залежністю від США.

Нагадаємо, Велика Британія офіційно оголосила про виділення нового масштабного пакета військової допомоги для України на суму 752 мільйони фунтів стерлінгів.