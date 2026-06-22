Молочка, мясо, хлеб и овощи: какие продукты будут дорожать

Летом в Украине цены на молочку и мясные продукты могут вырасти от 8 до 20%, а овощи будут дешевыми только в сезон.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук, передает УНИАН.

"Ценообразование с оплатой труда, соотношение гривны к валютам, инфляция – ключевые моменты, влияющие на формирование цены конечной продукции", – отмечает эксперт.

Он прогнозирует, что кроме мяса и молочки, будет дорожать хлеб.

"Хлеб до конца года может вырасти еще плюс 12-15%. Соответственно по году это будет составлять более 25%", – подсчитал Марчук.

Что будет с ценами на овощи

Лето – традиционный сезон овощей и фруктов, которые будут дешеветь с увеличением их предложения на рынке. Однако после сезонного снижения цены стоимость овощей пойдет вверх, предупреждает Марчук.

"В скором времени будет реализация большого предложения под открытым грунтом. Летом произойдет частичное снижение цены на овощи в период июль-сентябрь. Но по мере откладывания их на хранение, плюс расходные части, осенью овощная группа может возрасти в пределах 8-15%", – предупреждает Марчук.

Отметим, в Украине рассматривается возможность введения сниженной ставки НДС на основные пищевые продукты на уровне до 14%. Цель мероприятия - сдержать стремительный рост цен, спровоцированный подорожанием горючего и ростом себестоимости производства.