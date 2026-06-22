Молочка, м’ясо, хліб та овочі: які продукти дорожчатимуть

Влітку в Україні ціни на молочку та м’ясні продукти можуть зрости від 8% до 20%, а овочі будуть дешевими тільки в сезон.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає УНІАН.

"Ціноутворення з оплатою праці, співвідношення гривні до валют, інфляція – ключові моменти, які впливають на формування ціни кінцевої продукції", – зауважує експерт.

Він прогнозує, що окрім м’яса та молочки, дорожчатиме також хліб.

"Хліб до кінця року може зрости ще плюс 12-15%. Відповідно по року це буде складати більше 25%", – підрахував Марчук.

Що буде з цінами на овочі

Літо - традиційний сезон овочів та фруктів, які будуть дешевшати зі збільшенням їхньої пропозиції на ринку. Проте після сезонного зниження ціни, вартість городини піде вгору, попереджає Марчук.

"Незабаром буде реалізація великої пропозиції під відкритим ґрунтом. Влітку відбудеться часткове зниження ціни на овочі в період липень-вересень. Але по мірі відкладання їх на зберігання, плюс витратні частини, восени овочева група може зрости в межах 8-15%", – попереджає Марчук.

Зауважимо, в Україні розглядають можливість запровадження зниженої ставки ПДВ на основні харчові продукти на рівні до 14%. Цей захід має на меті стримати стрімке зростання цін, спровоковане подорожчанням пального та зростанням собівартості виробництва.