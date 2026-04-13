Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

ПДВ на продукти можуть знизити до 14% через подорожчання пального — нардеп

ПДВ на продукти можуть знизити до 14% через подорожчання пального / Unsplash

В Україні розглядають можливість запровадження зниженої ставки ПДВ на основні харчові продукти на рівні до 14%. Цей захід має на меті стримати стрімке зростання цін, спровоковане подорожчанням пального та зростанням собівартості виробництва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар заступника голови аграрного комітету Верховної Ради Степана Чернявського для AgroPolit.com.

Головним тригером ініціативи стало загострення американо-іранського конфлікту та блокування Ормузької протоки, що призвело до стрибка цін на паливо.

Які продукти можуть подешевшати

Депутат пропонує застосувати європейську модель підтримки, де знижені ставки ПДВ (часто на рівні 5–7%) допомагають населенню в періоди високої інфляції. В Україні пропонується встановити ставку від 0 до 14% на такі категорії:

  • овочі "борщового набору" (картопля, капуста, морква, буряк, цибуля);
  • молочна продукція та молоко;
  • хліб та хлібобулочні вироби;
  • яйця та соняшникова олія.

"Ці продукти складають основну частину споживчого кошика українців, тому витрати на них найбільше тиснуть на сімейні бюджети", — підкреслив Чернявський. 

На думку нардепа, такий крок дозволить вирівняти умови для виробників та захистити вразливі верстви населення від наслідків енергетичної кризи.

Нагадаємо, гуртовий ринок дизеля демонструє високу волатильність. Попри те, що ресурсів на квітень достатньо, події на Близькому Сході продовжують тиснути на світові котирування нафти, що змушує український ринок готуватися до подальших коливань цін.

Максим Кольц