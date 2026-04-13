Паливні гойдалки: що чекає на ринок дизелю через події на Близькому Сході

Гуртовий ринок дизельного пального демонструє високу волатильність. Ціни змінюються під впливом світових котирувань. При цьому в Україні ресурсів на квітень достатньо. Однак останні події на Близькому Сході не залишають сумнівів, що "далі буде ще веселіше".

Як пише Delo.ua, про це інформує Еnkorr.

Динаміка котирувань та цін

8 квітня новини про двотижневе перемир’я на Близькому Сході призвели до падіння європейських котирувань на 253 $/т, що еквівалентно 11 грн/л. Наступного дня ринок частково відновився, але ціни залишалися нижчими на 137 $/т (близько 6 грн/л).

За даними Консалтингової групи "А-95", гуртова вартість дизеля за тиждень знизилася на 4,34 грн/л і склала 88,52 грн/л. На півдні країни ціни опускалися до 84 грн/л. Низьку вартість пропонували компанії "Кворум-Нафта", УНТК, "ДМЛ Трейд" та "Мартін Трейд".

Митна вартість та імпорт

Вхідна ціна пального за 3–5-денними котируваннями становила 87,70–92,10 грн/л. 8 квітня морські партії розмитнювалися за такими показниками:

Туреччина — 1401 $/т (близько 76,55 грн/л);

Констанца (Румунія) — 1785–1850 $/т (93,30–96,10 грн/л).

9 квітня дизель із Туреччини оформлювали по 1519 $/т (81,70 грн/л), з Румунії — по 1707 $/т (89,90 грн/л), а з Hellenic Petroleum — по 1700 $/т (89,59 грн/л). Трейдери використовують гнучкі механізми ціноутворення, включаючи хеджування та прив’язку до біржі ICE.

"Йдеться про хеджування, а також можливість формування ціни з прив’язкою до ICE — залежно від домовленостей із постачальником... Це може дати суттєву економію або, навпаки, додаткові втрати", — повідомили в одній із паливних компаній.

Наразі імпортери заміщують грецький ресурс пальним із Румунії та Туреччини. Також відновилися поставки з Грузії (очікується 4–5 партій у квітні) та Туреччини, які призупинялися взимку через низьку морозостійкість.

Компанія Orle Lietuva анонсувала зниження ціни на 133 $/м³ (133 л), що призвело до зменшення цінників в українських компаніях до 83,50–83,85 грн/л.

"Митна вартість не показує остаточну вартість завезеного пального, оскільки є лише базою для нарахування митних платежів і відображає задекларовану вартість товару на етапі імпорту. Водночас вона дає орієнтовне уявлення про цінові діапазони ресурсу, що заходить на ринок", — пояснюють фахівці.

Профіцит та ситуація в регіонах

На ринок тисне надлишок ресурсу. Засновник компанії "Мартін Трейд" Володимир Порайко зазначив: "Ключове питання зараз — споживання. Зниження купівельної спроможності через дворазове здорожчання дизеля звузило внутрішній попит. 580 тис. т імпорту в березні утворили перехідні обсяги. Вони плюс постачання квітня... суттєво перелили ринок".

На заході України ситуація стабільніша. 10 квітня середня вартість дизельного пального зросла на 0,25 грн/л до 87,10 грн/л. У Волинській області ціни становили 85,50–87,34 грн/л. На Львівщині пальне продавали по 85,50–86,60 грн/л. Ресурс пропонували "Укрнафта", ЗПЕК, ОККО, "Нексен Ойл","Енергія Трейд", "Укройлпродукт".

Як зазначають аналітики,ринок дизеля залишається під тиском високої волатильності зовнішніх котирувань і надлишку ресурсу, сформованого березневим імпортом і квітневими поставками. Ці фактори продовжать тиснути на ринок, але навряд чи зможуть протистояти новому підйому зовнішнього ринку. На сьогодні це дуже ймовірний сценарій через повне блокування Ормузької протоки.

Зауважимо, на тлі низького попиту та насиченості паливного ринку ресурсом, ціни на українських АЗС стабілізувалися. Чи стане ця зупинка тривалою, чи це лише коротка пауза перед новим витком здорожчання через події на Близькому Сході.