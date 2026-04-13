Перемовини США та Ірану закінчились невдало: якими будуть ціни на українських АЗС

Минулий тиждень приніс найбільше падіння цін на нафту з 2022 року, проте для українських водіїв це означає передусім зупинку зростання цін, а не їх стрімке падіння. На тлі низького попиту та насиченості ринку ресурсом, ціни на АЗС стабілізувалися. Чи стане ця зупинка тривалою, чи це лише коротка пауза перед новим витком здорожчання через події на Близькому Сході.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зафіксували найбільше тижневе падіння з 2022 року на тлі очікувань перемовин між США та Іраном, спрямованих на остаточне припинення вогню. Обсяги руху суден через Ормузьку протоку залишалися низькими, оскільки Тегеран попередив судна триматися своїх територіальних вод. Згідно з даними відстеження суден, опублікованими у п'ятницю, більшість суден, що пройшли через протоку за останню добу, були пов'язані з Іраном.

Станом на вечір п'ятниці, 10 квітня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на травень здешевшали на $0,72 за барель, або на 7,78% — до $95,2 за барель. Травневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися на $1,3, або на 1,33% — до $96,57 за барель. За тиждень Brent здешевшала на 12,7%, а WTI — на 13,4%, що є найстрімкішим падінням з серпня 2022 року.

У четвер, 9 квітня, саудівське державне інформаційне агентство SPA повідомило, що напади на саудівські енергетичні об'єкти скоротили потужності з видобутку нафти в королівстві приблизно на 600 тис. барелів на добу та зменшили пропускну спроможність трубопроводу "Схід-Захід" приблизно на 700 тис. барелів на добу. Тим часом Ліван заявив про намір взяти участь у зустрічі з представниками США та Ізраїлю у Вашингтоні наступного тижня для обговорення та оголошення про припинення вогню.

АЗС досягли паритету цін та слідкують за нафтовими котируваннями

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизельне пальне почали знижуватися. Станом на 10 квітня, порівняно з 3 квітня, середня гуртова ціна дизелю в Україні знизилася на 1,67 грн/л — до 88,07 грн/л. Порівняно з 8 квітня здешевшання склало 2,36 грн/л.

Водночас, порівняно з минулим тижнем, кількість пропозицій на ринку дизпального зросла майже на 10%. На зовнішніх ринках також спостерігається зниження котирувань: 10 квітня від початку торгів ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі за квітневими контрактами подешевшали на $82,00/т — до $1320,25/т.

Валютний ринок демонструє змішану динаміку: курс долара США не змінився (43,50 грн), тоді як євро зріс на 0,53 грн — до 50,80 грн, за даними НБУ. У тижневому вимірі долар знизився на 0,31 грн, євро — зріс на 0,34 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

На гуртовому ринку бензину також спостерігався низхідний тренд. Станом на вечір п'ятниці, 10 квітня, порівняно з 3 квітня, середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 1,16 грн/л — до 67,82 грн/л. Порівняно з середою, 8 квітня, бензин у гурті подешевшав на 64 коп./л.

На західних ринках котирування росли. Так, у портах Північно-Західної Європи у четвер, 9 квітня, вони зросли на $37/т — до $1004–1067/т, а в Середземномор'ї — на $41/т, до $1075/т.

Протягом першої половини тижня темпи імпорту бензину дещо зросли, однак залишаються на низькому рівні. За підсумками перших восьми днів місяця середньодобові постачання бензину всіх марок були на 64,7% нижчими порівняно з березнем.

На АЗС наприкінці минулого тижня ціни почали знижуватися після падіння нафтових котирувань на глобальному ринку. Станом на 10 квітня, порівняно з 3 квітня, середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилася на 48 коп./л; порівняно з 8 квітня бензин здешевшав на 9 коп./л. Середня ціна дизпалива станом на 10 квітня, порівняно з 3 квітня, зросла на 2,72 грн/л, а порівняно з 8 квітня дизель на АЗС у середньому здешевшав на 5 коп./л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні ціни на бензин та дизель на АЗС досягли паритету з нафтовими котируваннями й ймовірніше за все залишатимуться незмінними . Водночас паливним ринок уважно стежитиме за розвитком подій на Близькому сході. Якщо в найближчі дні відбудеться ескалація конфлікту між Іраном та США та посилання обстрілів, варто очікувати зростання цін на нафту, а також зростання цін на АЗС наприкінці тижні.

Те, що США та Іран не змогли домовитись в Пакістані — це поганий сценарій. Але все могло б бути гірше, якби після перемовин пролунали нові погрози обстрілів Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Водночас він зауважує, що ймовірність остаточного конфлікту найближчим часом є дуже низькою, але в такому випадку ціни на нафту повернеться до $70 доларів протягом найближчого місяця і ціни на пальне в Україні рухатимуться синхронно.

Низький попит тисне на ціни автогазу

За даними "Нафторинку", в сегменті LPG наприкінці минулого тижня падіння цін стрімко набирало обертів. Середня вартість пропан-бутану на умовах доставки обвалилася на 2 503 грн/т — до 82 568 грн/т, тоді як ціна самовивозом знизилася на 1 395 грн/т — до 81 223 грн/т. Цінове піке зумовлене синергією зовнішніх та внутрішніх факторів. На глобальному рівні ринки відреагували на останні заяви США щодо деескалації напруженості у відносинах з Іраном, що відкрило перспективи розблокування нафтових потоків на Близькому Сході та спровокувало швидке просідання світових котирувань.

Внутрішній ринок лише посилив цей тренд: масовані заходи барж на тлі локального зниження попиту створили відчутний профіцит ресурсу, змушуючи операторів активно переглядати прайси донизу. Ця ж стійка тенденція до здешевлення яскраво відобразилася і як індикатив на результатах торгів "Української енергетичної біржі" 9 квітня.

На АЗС газ станом на вечір п'ятниці, 10 квітня, порівняно з 3 квітня подорожчав на 1,09 грн/л — до 48,88 грн/л. Порівняно з 8 квітня газ на АЗС здешевшав на 8 коп./л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня зниження цін у гурті продовжиться, але буде незначним, оскільки вони дійдуть до точки собівартості в гурті. Бізнесмен каже, що здешевшання мало пов'язане зі зниженням котирувань, а основними причинами падіння цін він вважає зниження густини пального (більше літрів у тонні — відповідно тонна коштує дешевше), а також профіцит на ринку через низьке споживання.

На АЗС, на думку Шубана, ціни на автогаз цього тижня припинять зростати , оскільки мережі вже підняли ціни на паливо, щоб розширити маржинальність та покривати операційну ефективність.

Роздрібний сегмент, я думаю, що на наступному тижні зупинить ріст, бо всі, хто хотів, попідіймали ціни до такого рівня, щоб була і маржа, і покриття операційних витрат Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 76,9 92,9 49,9 WOG 76,9 92,9 49,9 Socar 76,99 92,99 49,98 Motto 73,99 90,99 47,49 БРСМ-Нафта 69,99 87,99 47,49 UPG 74 90 49 UKRNAFTA 69,9 86,9 48,9

Дані: застосунки мереж АЗС.