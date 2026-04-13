Переговоры США и Ирана закончились неудачно: какими будут цены на украинских АЗС

Прошедшая неделя принесла наибольшее падение цен на нефть с 2022 года, однако для украинских водителей это означает, прежде всего, остановку роста цен, а не их стремительное падение. На фоне низкого спроса и насыщенности рынка ресурсом цены на АЗС стабилизировались. Станет ли эта остановка длительной или это лишь короткая пауза перед новым витком удорожания из-за событий на Ближнем Востоке

В конце прошлой недели мировые цены на нефть зафиксировали наибольшее недельное падение с 2022 года на фоне ожиданий переговоров между США и Ираном, направленных на окончательное прекращение огня. Объемы движения судов через Ормузский пролив оставались низкими, поскольку Тегеран предупредил суда держаться своих территориальных вод. Согласно данным отслеживания судов, опубликованным в пятницу, большинство судов, прошедших через пролив за последние сутки, были связаны с Ираном.

По состоянию на вечер пятницы, 10 апреля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на май подешевели на $0,72 за баррель или на 7,78% — до $95,2 за баррель. Майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $1,3 или на 1,33% — до $96,57 за баррель. Через неделю Brent подешевела на 12,7%, а WTI — на 13,4%, что является самым стремительным падением с августа 2022 года.

В четверг, 9 апреля, саудовское государственное информационное агентство SPA сообщило, что нападения на саудовские энергетические объекты сократили мощности по добыче нефти в королевстве примерно на 600 тыс. баррелей в сутки и уменьшили пропускную способность трубопровода "Восток-Запад" примерно на 700 тыс. рублей. Ливан заявил о намерении принять участие во встрече с представителями США и Израиля в Вашингтоне на следующей неделе для обсуждения и объявления о прекращении огня.

АЗС достигли паритета цен и следят за нефтяными котировками

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели оптовые цены на дизельное топливо начали снижаться. По состоянию на 10 апреля по сравнению с 3 апреля средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 1,67 грн/л — до 88,07 грн/л. По сравнению с 8 апреля удешевление составило 2,36 грн/л.

В то же время по сравнению с прошлой неделей количество предложений на рынке дизтоплива возросло почти на 10%. На внешних рынках также наблюдается снижение котировок: 10 апреля с начала торгов фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже по апрельским контрактам подешевели на $82,00/т до $1320,25/т.

Валютный рынок демонстрирует смешанную динамику: курс доллара США не изменился (43,50 грн), тогда как евро вырос на 0,53 грн – до 50,80 грн, по данным НБУ. В недельном измерении доллар снизился на 0,31 грн, евро - вырос на 0,34 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

На оптовом рынке бензина также наблюдался нисходящий тренд. По состоянию на вечер пятницы, 10 апреля, по сравнению с 3 апреля, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,16 грн/л – до 67,82 грн/л. По сравнению со средой, 8 апреля бензин в опте подешевел на 64 коп./л.

На западных рынках котировки росли. Так, в портах Северо-Западной Европы в четверг, 9 апреля, они выросли на $37/т – до $1004–1067/т, а в Средиземноморье – на $41/т, до $1075/т.

В первой половине недели темпы импорта бензина несколько выросли, однако остаются на низком уровне. По итогам первых восьми дней месяца среднесуточные поставки бензина всех марок были на 64,7% ниже по сравнению с мартом.

На АЗС в конце прошлой недели цены начали снижаться после падения нефтяных котировок на глобальном рынке. По состоянию на 10 апреля по сравнению с 3 апреля средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась на 48 коп./л; по сравнению с 8 апреля бензин подешевел на 9 коп./л. Средняя цена дизтоплива по состоянию на 10 апреля по сравнению с 3 апреля выросла на 2,72 грн/л, а по сравнению с 8 апреля дизель на АЗС в среднем подешевел на 5 коп./л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС достигли паритета с нефтяными котировками и вероятнее всего будут оставаться неизменными . В то же время топливный рынок будет внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Если в ближайшие дни произойдет эскалация конфликта между Ираном и США и ссылка на обстрелы, следует ожидать роста цен на нефть, а также роста цен на АЗС в конце недели.

То, что США и Иран не смогли договориться в Пакистане – это плохой сценарий. Но все могло бы быть хуже, если бы после переговоров раздались новые угрозы обстрелов Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

В то же время он отмечает, что вероятность окончательного конфликта в ближайшее время очень низкая, но в таком случае цены на нефть вернется к $70 долларов в течение ближайшего месяца и цены на топливо в Украине будут двигаться синхронно.

Низкий спрос оказывает давление на цены автогаза.

По данным "Нафторинка", в сегменте LPG в конце прошлой недели падение цен стремительно набирало обороты. Средняя стоимость пропан-бутана на условиях доставки обвалилась на 2503 грн/т - до 82568 грн/т, тогда как цена самовывозом снизилась на 1395 грн/т - до 81223 грн/т. Ценовое пике обусловлено синергией внешних и внутренних факторов. На глобальном уровне рынки отреагировали на последние заявления США по поводу деэскалации напряженности в отношениях с Ираном, что открыло перспективы разблокирования нефтяных потоков на Ближнем Востоке и спровоцировало скорейшее проседание мировых котировок.

Внутренний рынок лишь усилил этот тренд: массированные мероприятия барж на фоне локального понижения спроса создали ощутимый профицит ресурса, заставляя операторов активно пересматривать прайсы вниз. Эта устойчивая тенденция к удешевлению ярко отразилась и как индикатив на результатах торгов "Украинской энергетической биржи" 9 апреля.

На АЗС газ на вечер пятницы, 10 апреля, по сравнению с 3 апреля подорожал на 1,09 грн/л — до 48,88 грн/л. По сравнению с 8 апреля газ на АЗС подешевел на 8 коп./л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе снижение цен в опте продолжится, но будет незначительным, поскольку они дойдут до точки себестоимости в опте. Бизнесмен говорит, что удешевление мало связано со снижением котировок, а основными причинами падения цен он считает снижение густоты горючего (больше литров в тонне — соответственно тонна стоит дешевле), а также профицит на рынке из-за низкого потребления.

На АЗС, по мнению Шубана, цены на автогаз на этой неделе прекратят расти Поскольку сети уже подняли цены на топливо, чтобы расширить маржинальность и покрывать операционную эффективность.

Розничный сегмент, я думаю, что на следующей неделе остановит рост, потому что все, кто хотел, подняли цены до такого уровня, чтобы была и маржа, и покрытие операционных расходов. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 76,9 92,9 49,9 WOG 76,9 92,9 49,9 Socar 76,99 92,99 49,98 Motto 73,99 90,99 47,49 БРСМ-Нефть 69,99 87,99 47,49 UPG UKRNAFTA 69,9 86,9 48,9

Данные: приложения сетей АЗС.