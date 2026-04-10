Перемирие не успокоило рынки: Ормузский пролив почти заблокирован, нефть дорожает

Цены на нефть поднялись на фоне обострения рисков поставок из Саудовской Аравии и почти полной остановки движения танкеров через Ормузский пролив. Несмотря на временное перемирие между США и Ираном, рынки остаются напряженными из-за угрозы длительных перебоев и возможного роста цен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на нефть

В пятницу мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне новых поставочных рисков. Фьючерсы на Brent поднялись на 0,6% - до 96,50 доллара за баррель, в то время как американская WTI прибавила 0,5% и достигла отметки 98,36 доллара.

Несмотря на это, по итогам недели рынок остается в минусе: оба бенчмарка потеряли около 11%, что стало самым плохим показателем с июня 2025 года.

Аналитики предупреждают, что при сохранении нынешних ограничений на перевозку через Ормузский пролив цены могут резко возрасти – вплоть до 190 долларов за баррель. В то же время частичное восстановление транзита способно сдержать подорожание, хотя котировки все равно будут оставаться значительно выше довоенного уровня.

Причины роста

Главным фактором роста стали опасения перебоев в поставках нефти из Саудовской Аравии после атак на энергетическую инфраструктуру страны. В результате ударов производственные мощности сократились примерно на 600 тысяч баррелей в сутки, а пропускная способность ключевого нефтепровода - еще на 700 тысяч.

Дополнительное давление на рынок создает ситуация в Ормузском проливе – одном из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. Судоходство там фактически остановилось и составляет менее 10% привычных объемов, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

Хотя стороны при посредничестве Пакистана согласились на временное прекращение огня, боевые действия полностью не прекратились. Это усугубляет неопределенность на рынке и подпитывает сомнения в стабильности договоренностей.

Кроме того, Иран стремится ввести плату за прохождение судов через пролив, вызывающий сопротивление со стороны западных стран и международных организаций. На этом фоне рынки внимательно следят за любыми сигналами восстановления навигации и результатов мирных переговоров.

По оценкам экспертов, конфликт уже привел к повреждению десятков объектов энергетической инфраструктуры в регионе и выведению из строя значительной части нефтеперерабатывающих мощностей, что и в дальнейшем чревато глобальными поставками.

Отметим, из-за энергетического шока, спровоцированного конфликтом США и Израиля с Ираном, налоговые поступления России от нефтедобычи в апреле вырастут вдвое – до 9 млрд долларов.