Нефть стремительно подорожала после угроз Трампа Ирану: какими будут цены на АЗС

Блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту — и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, опрошенные Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько подросли. Хотя 3 апреля торги не проводились из-за приближения празднования Пасхи христианами западного обряда, накануне, 2 апреля, котировки выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит военные операции против Ирана. В настоящее время Иран перекрыл узкий Ормузский пролив, по которому ранее проходила пятая часть экспорта мировой нефти и сжиженного газа. Возобновление работы этого водного пути сейчас стало приоритетной задачей правительств всего мира на фоне резкого роста цен на энергоносители. Официальный Тегеран заявил о разработке протокола мониторинга судоходства совместно с Оманом, однако сроки полноценного открытия пролива остаются неопределенными.

На вечер четверга, 2 апреля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на май подорожали на $7,87 за баррель, или на 7,78% — до $109 за баррель. Майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $11,42 или на 11,41% — до $111,5 за баррель.

Эксперты JP Morgan предполагают, что цена нефти может превысить 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив не будет открыт до середины мая. В то же время аналитики Citi ожидают среднюю цену Brent на уровне 95 долларов во второй половине года по базовому сценарию, отмечая возможность роста до 130 долларов в случае дальнейшей эскалации. Высокая стоимость сырья стимулирует американских добытчиков постепенно увеличивать количество нефтяных платформ, которое за неделю выросло до 411 единиц.

Параллельно с этим, по источникам Reuters, страны ОПЕК+ во время встречи в воскресенье, 5 апреля, достигли согласия по увеличению добычи нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в мае. Но это увеличение будет преимущественно на бумаге, поскольку ключевые игроки картеля не смогут нарастить добычу из-за продолжения блокады Ормузского пролива. В то же время блокада Ормузского пролива привела к потере 12–15 млн баррелей в сутки, или 15% всего мирового предложения.

Дизель и бензин продолжат дорожать на фоне дорогой нефти

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели оптовый рынок дизтоплива демонстрировал резкий рост цен. По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, по сравнению с 27 марта, средняя оптовая цена дизеля в Украине выросла на 5,56 грн/л — до 89,74 грн/л. По сравнению с 1 апреля рост составил 3,96 грн/л.

На внешних рынках также наблюдался резкий рост котировок: 2 апреля с начала торгов фьючерсы на газойль (ключевое сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже выросли на $155,75/т или на 11,4% — до $1521/т. Валютный рынок демонстрирует незначительные колебания: курс доллара США снизился на 0,11 грн – до 43,81 грн, тогда как евро вырос на 0,01 грн – до 50,46 грн, по данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в группе на прошлой неделе тоже дорожал, но не так стремительно, как дизель. По состоянию на 3 апреля по сравнению с 27 марта средняя оптовая цена бензина А-95 в Украине выросла на 2,08 грн/л — до 68,98 грн/л, а по сравнению с 1 апреля рост составил 1,27 грн/л.

На внешних рынках также наблюдался рост бензиновых котировок: по северо-западному европейскому базису Eurobob в четверг, 2 апреля, котировки увеличились на $65/т — до $1060/т–$1123/т. Между тем, южный индикатор 95 (CIF Med) также повысился на $65/т — до $1136/т.

На АЗС горючее также дорожало: по состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, по сравнению с 27 марта, средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС выросла всего на 5 коп./л — до 71,64 грн/л. Средняя цена дизтоплива за неделю выросла на 2,7 грн/л – до 87,21 грн/л. В течение 2-3 апреля на розничном рынке горючего в Украине зафиксировано стремительное удорожание дизельного горючего и сжиженного газа, тогда как цены на бензины изменялись менее динамично. Средняя стоимость дизтоплива по стране выросла сразу на 1,69 грн/л, достигнув отметки 87,21 грн/л. Массовый пересмотр цен на дизтопливо состоялся как в национальных, так и в региональных сетях. Наибольший скачок стоимости дизтоплива зафиксирован в сети Motto — сразу на 3,00 грн/л (до 86,98 грн/л). Также существенно подняли цены на ГП на 2,00 грн/л, операторы Chipo, Ovis и Autotrans. Бензиновый сегмент в этот период ознаменовался относительной стабильностью. Средняя цена бензина А-95 увеличилась на 0,15 грн/л и составляет 71,64 грн/л, а бензин А-92 подешевел — на 0,05 грн/л, до 67,01 грн/л. В сети UKRNAFTA произошло минимальное снижение цен на А-92 и А-95, однако стоимость премиального бензина А-95+ снизилась на 3,00 грн/л. Крупные национальные игроки WOG и OKKO свои цены на бензин почти не пересматривали, ограничившись минимальными корректировками в 0,01 грн/л.

По прогнозу основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, цена на дизтопливо на этой неделе продолжит расти. При сохранении котировок на газойль по состоянию на 3 апреля цена дизтоплива на украинской границе может составить 90–92 грн/л. В таких условиях цена дизеля на АЗС премиум-сегмента превысит 100 грн/л, а средняя цена на заправках бюджетного сегмента может составить 97 грн/л.

Дисбаланс между оптом и розницей достиг своего апогея, и АЗС будут повышать цены. Я думаю, что в ближайшие две недели дизтопливо подорожает на 10 грн/л. Бензин также будет дорожать, но меньше. Возможно, через неделю он в среднем прибавит 1–1,5 грн/л. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Таким образом, на этой неделе средняя цена дизельного горючего на АЗС может вырасти на 5 грн/л, а средняя цена бензина – на 1,5 грн/л.

Профицит на рынке газа сдерживает его удорожание

По данным "Нафторинка", по состоянию на 3 апреля по сравнению с 1 апреля средняя цена LPG с доставкой по Украине выросла на 1 726 грн/т - до 85 620 грн/т. В то же время, стоимость при самовывозе увеличилась на 1 079 грн/т — до 84 331 грн/т.

Динамика стремительного роста цен с доставкой наблюдалась во всех регионах. Ключевой игрок "Полтава Газтрейд" повысил цены на 2 000–3 000 грн/т на свой ресурс (0,540–0,545 кг/м³), установив предложения в диапазоне 85 000–89 000 грн/т в большинстве областей. Кроме того, компания выставила новые предложения более легкой смеси (0,524–0,525 кг/м³). Стоимость газа закрепилась в широком диапазоне 88 000–90 000 грн/т в зависимости от региона.

"Укревротрейд Оил" подняла цены на литовский газ на 200–400 грн/т, предлагая его за 82 950 грн/т в Волынской области и 84 900–85 300 грн/т в Киеве. "Укрспецтрансгаз" увеличил прайс за смесь (0,550 кг/м³) на 1 700 грн/т в Ивано-Франковской и Львовской областях - до 83 900 и 84 700 грн/т соответственно.

Средняя цена при самовывозе продемонстрировала восходящую динамику в центральных и западных регионах. "Газтрон Украина" повысила стоимость смеси (0,545 кг/м³) на 500 грн/т, предлагая ее за 84 000 грн/т в Ивано-Франковской и 86 000 грн/т в Киевской области. В то же время "Полтава Газтрейд" подняла цены на газ (0,540–0,545 кг/м³) на 2 000 грн/т, установив прайсы на уровне 85 000 грн/т в Киевской и Николаевской областях, а также предложила более легкий ресурс (0,525 кг/м0)7 Полтавской области.

Вечером во вторник, 31 марта, алжирская компания Sonatrach, цены которой индикативом в средиземноморском регионе, опубликовала прайс на апрель.

На АЗС газ также подорожал: по состоянию на 3 апреля по сравнению с 27 марта средняя цена пропан-бутана на украинских заправках выросла на 1,75 грн/л – до 47,79 грн/л. Национальные операторы OKKO, WOG и SOCAR подняли стоимость автогаза на 1,00–1,01 грн/л. Сеть KLO увеличила цену на 1,20 грн/л (до 48,90 грн/л). Наибольший рост стоимости ресурса продемонстрировала сеть Neftek, прибавив 2,00 грн/л (до 49,99 грн/л).

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, сжиженный газ в группе на этой неделе продолжит расти, а подорожание на АЗС может составить до 2 грн./л.

Стремительного прыжка не вижу, потому что мы столкнулись с трудностями в реализации. Рынок перелит, и конечный потребитель начинает экономить. Из-за этого объем реализации горючего на АЗС снижается Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 89,9 WOG 89,9 48,99 Socar 89,9 48,99 Motto 73,99 88,49 46,49 БРСМ-Нефть 68,99 85,99 46,49 UPG 68,9 84,9 47,9 UKRNAFTA 71,9 88,9

Данные: приложения сетей АЗС.