АМКУ не виявив змови на ринку пального попри зростання цін

Павло Кириленко
Голова Антимонопольного комітету запевнив, що зростання цін спричинене підвищенням закупівельної вартості пального, скороченням пропозиції, зростанням логістичних витрат і митних платежів, а також коливанням курсу валют.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву голови АМКУ Павла Кириленка під час засідання Верховної Ради.

За його словами, комітет із 9 березня здійснює збір та аналіз інформації щодо причин різкого зростання цін на пальне, а також проводить консультації з урядом щодо можливих інтервенцій на ринок. Окремо відбувалися регулярні робочі зустрічі з керівниками ключових операторів ринку.

Кириленко зазначив, що жодних доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін наразі не зафіксовано. Водночас усі оператори повідомляють про зниження обсягів продажів і рентабельності, що, за їхніми словами, створює зацікавленість у зниженні цін.

Він пояснив, що на ситуацію на ринку вплинули одразу кілька факторів, зокрема зростання світових цін на нафтопродукти, ускладнення логістики, коливання валютного курсу та збільшення витрат на постачання й митні платежі. За його словами, українські оператори закуповують пальне переважно в тих самих європейських постачальників, що формує схожі умови формування ціни.

Очільник АМКУ також наголосив, що ринок нафтопродуктів в Україні є нерегульованим, а конкуренція між учасниками залишається високою, що виключає можливість його монополізації. Він додав, що в країнах ЄС у подібних умовах антимонопольні органи також не відкривали справ щодо цінової змови на ринку пального.

Нагадаємо, ще на початку березня АМКУ розпочав контроль на ринку нафтопродуктів після того, як у перші дні березня 2026 року в мережах АЗС спостерігалося істотне зростання цін на пальне.

Тетяна Гойденко