Стрибок цін на АЗС: Кириленко розповів про заходи, які запровадив АМКУ через подорожчання палива

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко з трибуни Верховної Ради розповів народним депутатам про заходи, вжиті комітетом у зв’язку зі зростанням цін на пальне. Він визнав наявність об’єктивних економічних причин для зростання вартості світлих нафтопродуктів. Проте темпи та межі підвищення цін викликають питання, які наразі є предметом комплексного розслідування.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник АМКУ на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, стрімке здорожчання пального розпочалося 28 лютого. І вже 2 березня Комітет направив вимоги до найбільших паливних мереж, щоб застерегти їх від безпідставного підняття цін та оперативно з’ясувати всі причини та передумови їх зростання.

"Проаналізувавши інформацію… 9 березня, було розпочато розгляд справи за ознаками вчинення порушення на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів у вигляді антиконкурентних узгоджених дій", — зазначив Кириленко.

Голова АМКУ наголосив, що розслідування вимагає дотримання певних процесуальних норм, що є стандартом для антимонопольних відомств країн Європейського Союзу. Це означає, що перевірка не є інструментом прямого регулювання цін, а спрямована на виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Наразі Комітет використовує передбачений законом інструментарій для проведення об’єктивного аналізу. Кінцевою метою цих заходів є забезпечення прозорих умов на ринку та захист українських споживачів від безпідставного підвищення цін. Відомство продовжує контролювати ситуацію для підтримки чесної конкуренції.

Нагадаємо, Кабін доручив Міністерству енергетики щоденно координувати роботу паливного ринку. Відповідне рішення ухвалено за підсумками наради, яку провела прем'єр-міністерка Юлія Свириденко з ключовими представниками ринку нафтопродуктів.