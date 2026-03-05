Дизель за ціною 80 грн/л: чому на АЗС дорожчає пальне і чи зростатимуть ціни далі

Стрімке зростання світових котирувань нафтопродуктів і премій за ризики вже позначилося на українських АЗС: за кілька днів гуртові ціни злетіли на десятки відсотків, а роздріб наближається до нових максимумів. Експерти та гравці ринку попереджають: без стабілізації зовнішніх ринків дизель може подорожчати ще більше вже найближчими тижнями.

Чому зросли ціни на АЗС

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, стрімке зростання цін на заправках зумовлене передусім різким підвищенням цін на зовнішніх ринках. За 2–4 березня котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпалива) зросли на $250/т — до понад $1000/т. В перерахунку на роздрібний продаж дизпалива, це співставно із здорожчанням на 10 грн/л. У таких умовах мережі змушені підвищувати ціни на пальне,аби не отримати збитки та зберегти запаси палива в умовах ажіотажного попиту.

З Куюном погоджується й аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, який вважає, що головними чинниками стали стрімке зростання котирувань дизелю та бензину в ЄС і ажіотаж. Водночас він зауважує, що на тлі цих факторів окремі імпортери підвищили премії за ризики до $100–180/т, що співставно з 4–8 грн/л.

"Гуртова ціна дизпального зараз повинна бути не більше 60 грн/л на кордоні України. Фактична ціна — 68–70 грн/л, а в регіонах вона може перевищувати 73 грн/л. Гуртовий сегмент зараз перейняв поведінку мереж АЗС", — каже Сіренко.

Водночас гуртові гравці кажуть, що не роблять надмірних націнок при імпорті пального в країну, а їхні ціни прив’язані до котирувань у ЄС. Так, один із представників великої компанії-імпортера, з яким поспілкувалося Delo.ua, розповів, що всі контракти укладаються з урахуванням котирувань на момент доставки пального.

"Як гуртові гравці, ми дуже чітко відчуваємо волатильність ринку. Коли пальне заходить до України, за домовленістю воно продається за котируваннями Platts, які публікуються щодня. Якщо судно випливало у вечір п’ятниці — котирування були $744/т, а в понеділок вранці, коли воно відвантажувалося в порту на півдні, ціна вже становила $1100/т. Таким чином у порту літр дизпалива зараз може коштувати 68–70 грн/л, а логістика до Києва додає ще 2,5 грн/л", — каже співрозмовник видання.

Він додав, що гуртові трейдери не роблять запасів і не зберігають пальне на нафтобазах через ризики атак, оскільки навесні 2022 року росіяни розпочали вторгнення саме з масованих обстрілів нафтобаз, і одна ракетна атака могла коштувати бізнесу мільйони доларів. Бізнесмен не виключає фактор високих премій за ризики та зазначає, що наразі вони не перевищують $120/т.

Представник іншої компанії-імпортера розповів, що його компанія закуповує пальне за прайсами, які публікують європейські нафтопереробні заводи, а ті, своєю чергою, формують ціну з урахуванням котирувань на момент доставки.

"З понеділка ціна зросла приблизно на 30%, і станом на вечір середи вона становила 70 грн/л. А наступного понеділка очікуємо підвищення цін ще на 7 грн/л. І ми жодним чином не можемо на це вплинути — заводи виставляють такі ціни", — зазначив співрозмовник видання.

У мережі АЗС ОККО, яка є однією з найбільших в Україні, у відповідь на запит Delo.ua повідомили, що за два дні котирування дизельного пального підвищилися більш ніж на 240 доларів за тонну. Оскільки Україна повністю імпортує пальне, такі коливання міжнародного ринку безпосередньо впливають на внутрішні ціни. Додатковими факторами є валютний курс, логістика постачання та податкове навантаження.

"Наша компанія закуповує пальне практично щодня, і нові партії ресурсу оплачуються за поточними ринковими цінами. Саме тому ціни на АЗС враховують не лише раніше сформовані запаси, а й актуальну вартість нових закупівель. Якщо котирування різко змінюються, постачальники коригують ціни на нові партії майже одразу, і мережі АЗК змушені враховувати це в роздрібній вартості, щоб мати можливість закуповувати наступні обсяги пального", — розповіли в ОККО.

У компанії зауважили, що така цінова динаміка сьогодні спостерігається не лише в Україні — ціни на пальне зростають у багатьох країнах Європи та світу.

"Водночас важливо розуміти, що, на відміну від країн ЄС, де стратегічні запаси нафти та нафтопродуктів можуть покривати до 90 днів споживання, в Україні через безпекові ризики, зокрема можливі атаки на інфраструктуру зберігання, оператори ринку не можуть накопичувати значні резерви пального", — додали в ОККО.

Delo.ua також звернулося за коментарями до мереж АЗС WOG, UPG та "Укрнафта", на момент публікації відповіді ще не були отримані.

Чи дорожчатиме пальне далі

На думку Куюна, зростання цін на бензин може зупинитися, однак ціна на дизпальне наступного тижня може зрости до 75–80 грн/л за умови, що гуртова ціна дизелю буде на рівні 70 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначив, що великі мережі АЗС після звернення голови податкового комітету Данила Гетьманцева та голови АМКУ Павла Кириленка припинили підвищувати ціни, хоча планували підняти їх на стелах ще приблизно на 2 грн/л. Однак за поточних обставин вони не зможуть довго стримувати ціни, оскільки в умовах стрімкого зростання котирувань рентабельність бізнесу різко знижується.

"Маржа зараз від’ємна, бо пальне заходить у країну дорожче, ніж його продають на АЗС. Ніхто не може довго працювати в таких умовах", — зазначає експерт.

Бізнесмен додав, що на заправках великих мереж, таких як OKKO та WOG, дизель може коштувати 80–85 грн/л за гуртової ціни 70 грн/л. Водночас він бачить потенціал зростання ціни до 90 грн/л протягом наступних двох тижнів. Однак ситуація повністю залежить від подальшого розвитку подій у Перській затоці, і якщо флоту США вдасться розблокувати Ормузьку протоку, тренд може розвернутися до здешевшання.