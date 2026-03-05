Дизель по цене 80 грн/л: почему на АЗС дорожает топливо и будут ли расти цены дальше

Стремительный рост мировых котировок нефтепродуктов и премий за риски уже отразился на украинских АЗС: через несколько дней оптовые цены взлетели на десятки процентов, а розница приближается к новым максимумам. Эксперты и игроки рынка предупреждают: без стабилизации внешних рынков дизель может подорожать еще больше в ближайшие недели.

Почему выросли цены на АЗС

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, стремительный рост цен на заправках обусловлен прежде всего резким повышением цен на внешних рынках. За 2–4 марта котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) выросли на $250/т — до $1000/т. В пересчете на розничную продажу дизтоплива это сопоставимо с удорожанием на 10 грн/л. В таких условиях сети вынуждены повышать цены на горючее, чтобы не получить убытки и сохранить запасы топлива в условиях ажиотажного спроса.

С Куюном согласен и аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко, который считает, что главными факторами стали стремительный рост котировок дизеля и бензина в ЕС и ажиотаж. В то же время, он отмечает, что на фоне этих факторов отдельные импортеры повысили премии за риски до $100–180/т, что сопоставимо с 4–8 грн/л.

"Оптовая цена дизтоплива сейчас должна быть не более 60 грн/л на границе Украины. Фактическая цена - 68-70 грн/л, а в регионах она может превышать 73 грн/л. Оптовый сегмент сейчас перенял поведение сетей АЗС", - говорит Сиренко.

В то же время, оптовые игроки говорят, что не делают чрезмерных наценок при импорте горючего в страну, а их цены привязаны к котировкам в ЕС. Так, один из представителей крупной компании-импортера, с которым пообщалось Delo.ua, рассказал, что все контракты заключаются с учетом котировок на момент доставки горючего.

"Как оптовые игроки, мы очень четко чувствуем волатильность рынка. Когда горючее заходит в Украину, по договоренности оно продается по публикуемым ежедневно котировкам Platts. Если судно следовало в вечер пятницы — котировки были $744/т, а в понедельник утром, когда оно отгружалось в порту на юге, цена на порту на юге. литр дизтоплива сейчас может стоить 68-70 грн/л, а логистика в Киев добавляет еще 2,5 грн/л", - говорит собеседник издания.

Он добавил, что оптовые трейдеры не производят запасов и не хранят горючее на нефтебазах из-за рисков атак, поскольку весной 2022 года россияне начали вторжение именно с массированных обстрелов нефтебаз, и одна ракетная атака могла стоить бизнесу миллионы долларов. Бизнесмен не исключает фактор высоких премий за риски и отмечает, что они не превышают $120/т.

Представитель другой компании-импортера рассказал, что его компания закупает горючее по прайсам, которые публикуют европейские нефтеперерабатывающие заводы, а те, в свою очередь, формируют цену с учетом котировок на момент доставки.

"С понедельника цена выросла примерно на 30%, и по состоянию на вечер среды она составляла 70 грн/л. А в следующий понедельник ожидаем повышения цен еще на 7 грн/л. И мы никоим образом не можем на это повлиять - заводы выставляют такие цены", - отметил собеседник издания.

В сети АЗС ОККО, которая является одной из самых больших в Украине, в ответ на запрос Delo.ua сообщили, что за два дня котировки дизельного топлива повысились более чем на 240 долларов за тонну. Поскольку Украина полностью импортирует горючее, такие колебания международного рынка оказывают непосредственное влияние на внутренние цены. Дополнительными факторами являются валютный курс, логистика поставок и налоговая нагрузка.

"Наша компания закупает топливо практически ежедневно, и новые партии ресурса оплачиваются по текущим рыночным ценам. Именно поэтому цены на АЗС учитывают не только ранее сложившиеся запасы, но и актуальную стоимость новых закупок. Если котировки резко меняются, поставщики корректируют цены на новые партии почти сразу, и сети АЗК вынуждены учитывать горючего", - рассказали в ОККО.

В компании отметили, что подобная ценовая динамика сегодня наблюдается не только в Украине — цены на топливо растут во многих странах Европы и мира.

"В то же время важно понимать, что, в отличие от стран ЕС, где стратегические запасы нефти и нефтепродуктов могут покрывать до 90 дней потребления, в Украине из-за рисков безопасности, в частности возможных атак на инфраструктуру хранения, операторы рынка не могут накапливать значительные резервы горючего", — добавили в ОККО.

Delo.ua также обратилось за комментариями в сети АЗС WOG, UPG и "Укрнафта", на момент публикации ответы еще не были получены.

Будет ли дорожать топливо дальше

По мнению Куюна, рост цен на бензин может остановиться, однако цена на дизтопливо на следующей неделе может возрасти до 75–80 грн/л при условии, что оптовая цена дизеля будет на уровне 70 грн/л.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отметил, что крупные сети АЗС после обращения главы налогового комитета Даниила Гетьманцева и главы АМКУ Павла Кириленко перестали повышать цены, хотя планировали поднять их на стелах еще примерно на 2 грн/л. Однако в текущих обстоятельствах они не смогут долго сдерживать цены, поскольку в условиях стремительного роста котировок рентабельность бизнеса резко снижается.

"Маржа сейчас отрицательная, потому что горючее входит в страну дороже, чем его продают на АЗС. Никто не может долго работать в таких условиях", - отмечает эксперт.

Бизнесмен добавил, что на заправках крупных сетей, таких как OKKO и WOG, дизель может стоить 80–85 грн/л при оптовой цене 70 грн/л. В то же время, он видит потенциал роста цены до 90 грн/л в течение следующих двух недель. Однако ситуация полностью зависит от дальнейшего развития событий в Персидском заливе, и если флоту США удастся разблокировать Ормузский пролив, тренд может развернуться к удешевлению.