Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,75

51,52

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия вторые сутки атакует объекты "Нафтогаза": повреждена инфраструктура и есть перебои с газом

Россия вторые сутки атакует объекты "Нафтогаза" / Нафтогаз

Россия вторые сутки атакует объекты газовой инфраструктуры Украины, в том числе активы группы "Нафтогаз" в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Зафиксированы повреждения оборудования и перебои с газоснабжением части потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Накануне под удар попал газодобывающий объект в Харьковской области. Компания сообщает о повреждении инфраструктуры, сейчас идет оценка последствий и подготовка к восстановительным работам.

В Запорожской области русские войска применили авиационную бомбу по газопроводу. В результате часть потребителей осталась без газа. Ремонтные бригады готовы приступить к работам после стабилизации ситуации безопасности.

Также сообщается о ранении работника группы в результате обстрела на Днепропетровщине. Ему оказывается медицинская помощь.

По данным компании, с начала 2026 года объекты "Нафтогаза" потерпели уже 99 атак, что свидетельствует о системном характере ударов по энергетической инфраструктуре.

Атаки на газовую инфраструктуру повышают риски перебоев со снабжением энергоресурсов и оказывают дополнительное давление на энергетическую систему и бизнес.

Отметим, с начала 2026 года российские войска совершили 96 атак на объекты группы "Нафтогаз". Погибли 19 сотрудников компании.

Автор:
Татьяна Гойденко