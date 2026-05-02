Россия вторые сутки атакует объекты "Нафтогаза": повреждена инфраструктура и есть перебои с газом

Россия вторые сутки атакует объекты газовой инфраструктуры Украины, в том числе активы группы "Нафтогаз" в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Зафиксированы повреждения оборудования и перебои с газоснабжением части потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

Накануне под удар попал газодобывающий объект в Харьковской области. Компания сообщает о повреждении инфраструктуры, сейчас идет оценка последствий и подготовка к восстановительным работам.

В Запорожской области русские войска применили авиационную бомбу по газопроводу. В результате часть потребителей осталась без газа. Ремонтные бригады готовы приступить к работам после стабилизации ситуации безопасности.

Также сообщается о ранении работника группы в результате обстрела на Днепропетровщине. Ему оказывается медицинская помощь.

По данным компании, с начала 2026 года объекты "Нафтогаза" потерпели уже 99 атак, что свидетельствует о системном характере ударов по энергетической инфраструктуре.

Атаки на газовую инфраструктуру повышают риски перебоев со снабжением энергоресурсов и оказывают дополнительное давление на энергетическую систему и бизнес.

Отметим, с начала 2026 года российские войска совершили 96 атак на объекты группы "Нафтогаз". Погибли 19 сотрудников компании.