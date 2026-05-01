Майже 100 атак за чотири місяці: "Нафтогаз" розповів про найважчу зиму

З початку 2026 року російські війська здійснили 96 атак на об’єкти Групи “Нафтогаз”. Загинуло 19 співробітників компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Ми пройшли найважчу зиму в історії України, але атаки не зупиняються. Лише за перші чотири місяці 2026 року — 96 обстрілів наших об’єктів. За кожною такою цифрою — пошкодження, зупинки і необхідність відновлювати. І саме тому підготовку до наступної зими ми розпочали одразу після завершення цього опалювального сезону", — зазначив він на відкритті фотовиставки "Зима закінчилась, вогонь з нами досі".

За час опалювального сезону під ударами опинилися всі напрями роботи "Нафтогазу" — від видобутку і транспортування газу та нафти до теплоенергетики та автозаправних комплексів.

З початку повномасштабного вторгнення Група втратила 320 працівників, лише у 2026 році — загинуло 19 співробітників.

Фотовиставка, автором якої став фотожурналіст Сергій Коровайний, присвячена саме 100-тисячному колективу компанії. Проєкт об’єднав історії людей від Покровська до Стрия та від Херсона до Чернігівщини.

Експозиція проходить у приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва. Вона через особисті історії працівників Групи показує, як в умовах постійних обстрілів ворога, забезпечувались тепло, газ і пальне в країні.

Нагадаємо, 29 березня під ударом опинилися виробничі активи "Нафтогазу" на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.