Росія атакує об’єкти "Нафтогазу" четвертий день поспіль: зафіксовано суттєві пошкодження

Четвертий день поспіль російські війська атакують дронами підприємства групи Нафтогаз.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що протягом минулої доби під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

До цього три доби поспіль Росія атакувала газовидобувні об’єкти групи “Нафтогаз” у Полтавській області.

Впродовж 26 та 27 березня був атакован об’єкт групи “Нафтогаз”, який забезпечує видобуток газу на Полтавщині.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Вночі 20 березня Росія атакувала дронами об’єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.