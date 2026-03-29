AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Россия атакует объекты "Нафтогаза" четвертый день подряд: зафиксированы существенные повреждения

Четвертый день подряд россия атакует объекты "Нефтегаза" / Нафтогаз

Четвертый день подряд российские войска атакуют дронами предприятия группы "Нафтогаз".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба компании.

Отмечается, что за прошедшие сутки под ударом оказались производственные активы в Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям работников Нафтогаза и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

До этого трое суток подряд Россия атаковала газодобывающие объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской области.

В течение 26 и 27 марта был атакован объект группы "Нафтогаз", который обеспечивает добычу газа в Полтавской области.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Ночью 20 марта Россия атаковала дронами объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.

С   начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы   " Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе.   Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .

Автор:
Светлана Манько