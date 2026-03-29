Россия атакует объекты "Нафтогаза" четвертый день подряд: зафиксированы существенные повреждения
Четвертый день подряд российские войска атакуют дронами предприятия группы "Нафтогаз".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба компании.
Отмечается, что за прошедшие сутки под ударом оказались производственные активы в Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.
«К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям работников Нафтогаза и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
До этого трое суток подряд Россия атаковала газодобывающие объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской области.
В течение 26 и 27 марта был атакован объект группы "Нафтогаз", который обеспечивает добычу газа в Полтавской области.
О "Нафтогазе"
Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".
Ночью 20 марта Россия атаковала дронами объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Сумской областях.
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы " Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .