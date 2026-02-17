Россия увеличила удары по объектам "Нафтогаза": 229 атак только за прошлый год

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Там отмечают, что самым тяжелым стал октябрь 2025 года, когда в течение месяца по инфраструктуре "Нафтогаза" было нанесено 25 комбинированных атак.

А в ночь на 3 октября россияне нанесли наибольший массированный удар по газодобывающим активам компании с начала полномасштабной войны. Тогда Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию, из которых 1 399 — только в 2025 году.

"2025 год стал беспрецедентным по масштабам атак на нашу инфраструктуру - интенсивность обстрелов была выше, чем в предыдущие годы войны. Несмотря на это, мы обеспечиваем страну газом и поддерживаем устойчивость энергосистемы", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Заметим, прямым следствием атак стали потери собственной добычи газа, из-за чего компания вынуждена импортировать дополнительные объемы голубого топлива для стабильного прохождения отопительного сезона.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Заметим, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Недавно сообщалось, что повреждено оборудование для добычи газа компании "Нафтогаз".

9 февраля российская армия снова ударила дронами по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области, а также совершила новые массированные атаки на предприятия в Сумской области.