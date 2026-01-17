Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Шесть атак за неделю: враг продолжает бить по объектам "Нафтогаза"

Нефтегаз
Враг продолжает бить по объектам "Нефтегаза" / Нафтогаз

Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру: за неделю предприятия "Нафтогаза" получили уже шесть ударов, на этот раз повреждено оборудование для добычи газа.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Нафтогаз".

Этой ночью зафиксирован очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа. Только за последнюю неделю это уже шестая атака.

"Это целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без тепла и газа в холодное время. К счастью, пострадавших нет", - отмечают в компании.

На месте уже трудятся профильные специалисты.

Все службы "Нафтогаза" работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение страны.

Напомним, 27 декабря 2025 г. российские войска в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Удары беспилотниками типа Shahed подверглись объектам газодобычи и  теплоэлектроцентрали группы "Нафтогаз".

Автор:
Татьяна Гойденко