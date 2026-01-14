Запланована подія 2

"Абсолютная неправда": в "Нафтогазе" опровергли информацию о введении графиков ограничения газа

газ, газовая плита
В "Нафтогазе" опровергли введение графиков ограничения газа / Freepik

В НАК "Нафтогаз Украины" официально опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о якобы введении введения графиков ограничения газа на Хмельнитчине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы правления компании Сергея Корецкого.

В телеграмм-каналах распространяется заведомо недостоверная информация о якобы введении графиков ограничения газа в Хмельницкой области . Никаких ограничений ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе страны нет и не предвидится. Это абсолютная неправда », - отметил он .

Корецкий подчеркнул, что все потребители, несмотря на систематические атаки врага на газовую инфраструктуру, обеспечиваются газом в полном объеме : "Подобные фейки являются целенаправленной дискредитационной кампанией".

В "Нафтогазе" призывают граждан быть максимально бдительными и критически относиться к информации из анонимных источников и "не распространять манипуляции и откровенные чепухи " .

Напомним, 27 декабря 2025 г. русские войска в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Удары беспилотниками типа Shahed получили объекты газодобычи итеплоэлектроцентрали группы "Нафтогаз".

Автор:
Татьяна Ковальчук