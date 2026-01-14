"Абсолютна неправда": у "Нафтогазі" спростували інформацію про запровадження графіків обмеження газу

У НАК "Нафтогаз України" офіційно спростували інформацію, що поширюється у соціальних мережах, про нібито запровадження запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву голови правління компанії Сергія Корецького.

"У телеграм-каналах поширюється завідомо недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині. Жодних обмежень — ні в Хмельницькому, ні в будь-якому іншому регіоні країни — немає і не передбачається. Це абсолютна неправда", — зазначив він.

Корецький наголосив, що всі споживачі, попри систематичні атаки ворога на газову інфраструктуру, забезпечуються газом у повному обсязі: "Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією".

У "Нафтогазі" закликають громадян бути максимально пильними та критично ставитися до інформації з анонімних джерел та "не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці".

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року російські війська вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ударів безпілотниками типу Shahed зазнали об’єкти газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".