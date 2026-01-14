Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Абсолютна неправда": у "Нафтогазі" спростували інформацію про запровадження графіків обмеження газу

газ, газова плита
У "Нафтогазі" спростували запровадження графіків обмеження газу / Freepik

У НАК "Нафтогаз України" офіційно спростували інформацію, що поширюється у соціальних мережах, про нібито запровадження запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву голови правління компанії Сергія Корецького.

"У телеграм-каналах поширюється завідомо недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газу на Хмельниччині. Жодних обмежень — ні в Хмельницькому, ні в будь-якому іншому регіоні країни — немає і не передбачається. Це абсолютна неправда", — зазначив він.

Корецький наголосив, що всі споживачі, попри систематичні атаки ворога на газову інфраструктуру, забезпечуються газом у повному обсязі: "Подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією".

У "Нафтогазі" закликають громадян бути максимально пильними та критично ставитися до інформації з анонімних джерел та "не поширювати маніпуляції та відверті нісенітниці".

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року російські війська вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ударів безпілотниками типу Shahed зазнали об’єкти газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".

Автор:
Тетяна Ковальчук