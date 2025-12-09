РФ атакувала дронами газову інфраструктуру "Нафтогазу": є руйнування

Вранці 9 грудня російська армія вчергове атакувала ударними дронами об’єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз". Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що постраждалих немає, водночас зафіксовано пошкодження.

"Фахівці компанії та оперативні служби вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи пошкоджених об’єктів", наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він додав, що працівники компанії наразі займаються ліквідацією наслідків усіх попередніх російських атак на газову інфраструктуру.

Атаки на газову інфраструктуру

2 грудня російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

8 листопада російські війська завдали удару по газовій інфраструктурі України.

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.