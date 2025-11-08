Росія знову атакувала газову інфраструктуру України: є пошкодження, поранений працівник

Цієї ночі російські війська знову завдали удару по газовій інфраструктурі України. Це вже дев’ятий масований обстріл об’єктів енергетичної системи з початку жовтня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафтогаз".

Згідно з повідомленням, ворог цілеспрямовано атакував підприємства, що забезпечують українців газом і теплом. Зафіксовано влучання та пошкодження виробничого обладнання.

Один працівник компанії отримав поранення. Він перебуває під наглядом лікарів.

Наразі на місцях ударів працюють рятувальні служби. Як тільки безпекова ситуація дозволить, фахівці Нафтогазу розпочнуть відновлювальні роботи.

"Черговий акт тероризму. Дякуємо силам ППО: кожна збита ціль — це передусім врятовані життя", — наголосив очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Атаки на газову інфраструктуру

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

В ніч на 16 жовтня армія РФ здійснила шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України з початку жовтня. Удар був комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень "шахедів".

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.