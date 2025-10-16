Росія вшосте за місяць масовано атакувала газову інфраструктуру України: є руйнування та постраждалі

Російські війська в ніч на 16 жовтня здійснили шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України з початку жовтня. Удар був комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень шахедів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Під ударом опинилися виключно цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом і теплом.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив про постраждалих, чотирьом надається допомога, а також підтвердив влучання одразу в кількох областях.

"На жаль, є постраждалі. Чотирьом нашим колегам зараз надається допомога. Є влучання та руйнування одразу в кількох областях. Робота низки критично важливих обʼєктів зупинена. Наші фахівці негайно приступають до ліквідації наслідків", — наголосив він.

Це вже шоста масована атака на газову інфраструктуру лише з початку жовтня. Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

"Звертаюсь з проханням до всіх — за можливості економно ставитися до споживання газу. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", — зазначив Корецький.

Нагадаємо, Російські війська 16 жовтня атакували дронами та ракетами об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області. Через удари роботу об'єктів було зупинено.

Напередодні державний "Нафтогаз" розповідав, що за останній тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.