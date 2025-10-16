Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия шестой раз за месяц массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть разрушения и пострадавшие

пожар
РФ снова ударила по газовым объектам / ГСЧС Украины

Российские войска в ночь на 16 октября совершили шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен шахедов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, снабжающие украинцев газом и теплом.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил о пострадавших, четырем оказывается помощь, а также подтвердил попадание сразу в нескольких областях.

"К сожалению, есть пострадавшие. Четверым нашим коллегам сейчас оказывается помощь. Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий", - подчеркнул он.

Это уже шестая массированная атака на газовую инфраструктуру только с начала октября. Такие удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта.

"Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает", — отметил Корецкий.

Напомним, Российские войска 16 октября атаковали дронами и ракетами объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Из-за ударов работа объектов была остановлена.

Накануне государственный "Нафтогаз" рассказывал, что за последнюю неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

Автор:
Татьяна Бессараб