Россия шестой раз за месяц массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть разрушения и пострадавшие

Российские войска в ночь на 16 октября совершили шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен шахедов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Под ударом оказались исключительно гражданские объекты, снабжающие украинцев газом и теплом.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил о пострадавших, четырем оказывается помощь, а также подтвердил попадание сразу в нескольких областях.

"К сожалению, есть пострадавшие. Четверым нашим коллегам сейчас оказывается помощь. Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий", - подчеркнул он.

Это уже шестая массированная атака на газовую инфраструктуру только с начала октября. Такие удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта.

"Обращаюсь с просьбой ко всем — по возможности экономно относиться к потреблению газа. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает", — отметил Корецкий.

Напомним, Российские войска 16 октября атаковали дронами и ракетами объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Из-за ударов работа объектов была остановлена.

Накануне государственный "Нафтогаз" рассказывал, что за последнюю неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.